Leque escrito 'Sírio de Nazaré' é visto durante a procissão do Círio 2025

Ao longo da procissão do Círio de Nazaré, diversos registros de fé e devoção são capturados pelos olhos dos paraenses, momentos que vão desde apostilas, chaves e casinhas de cera que são carregados em cima das cabeças até os romeiros seguindo ajoelhados pelas ruas da Av. Presidente Vargas com destino à Basílica Santuário de Nazaré. Mas não são apenas essas cenas que chamam a atenção dos devotos da Virgem Maria, outros momentos inusitados também são vistos pelos promesseiros.

Foi pensando nesse cenário que uma foto capturada no meio da procissão registrou uma mulher que estava segurando um abanador de papel em meio a multidão. A cena parece ser comum, mas algo diferente despertou alguns fiéis que transitavam pelo local: a grafia da palavra "Círio" estava escrita errada, foi adicionada a letra "S", ficando assim, o termo "Sírio" no leque.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)