Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Leque escrito 'Sírio de Nazaré' é visto durante a procissão do Círio 2025

O momento foi registrado na romaria principal deste domingo (12)

Victoria Rodrigues
fonte

A grafia errada foi visualizada em um leque durante a procissão do Círio 2025. (Foto: Wagner Santana/ O Liberal)

Ao longo da procissão do Círio de Nazaré, diversos registros de fé e devoção são capturados pelos olhos dos paraenses, momentos que vão desde apostilas, chaves e casinhas de cera que são carregados em cima das cabeças até os romeiros seguindo ajoelhados pelas ruas da Av. Presidente Vargas com destino à Basílica Santuário de Nazaré. Mas não são apenas essas cenas que chamam a atenção dos devotos da Virgem Maria, outros momentos inusitados também são vistos pelos promesseiros.

Foi pensando nesse cenário que uma foto capturada no meio da procissão registrou uma mulher que estava segurando um abanador de papel em meio a multidão. A cena parece ser comum, mas algo diferente despertou alguns fiéis que transitavam pelo local: a grafia da palavra "Círio" estava escrita errada, foi adicionada a letra "S", ficando assim, o termo "Sírio" no leque.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

VEJA MAIS

image Círio de Nazaré 2025: confira os momentos mais inusitados capturados neste domingo (12)
A maior festa religiosa do Brasil reuniu alguns registros engraçados que chamaram a atenção dos devotos

image Fiéis misturam pato no tucupi e cerveja no café da manhã antes do Círio de Nazaré
A cena chamou a atenção de quem transitava pela Avenida Boulevard Castilhos França

image Churrasquinho no Círio? Vendedora abre 'banca' no meio da procissão para vender aos fiéis
Muito presente nos estádios do Pará durante jogos de futebol, o famoso "churrasquinho de gato" está presente na procissão

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

leque

grafia errada

mulher

procissão
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda