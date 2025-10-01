leitores de o liberal recebem réplica da imagem peregrina de nazaré

Réplicas da Nazinha Peregrina são entregues a leitores de O Liberal na manhã desta quarta-feira (1º), em uma promoção exclusiva do jornal. A entrega das 400 imagens ocorre até sexta-feira (3), ou enquanto durar o estoque, e a ação emocionou devotos que aguardavam para levar a bênção de Nossa Senhora de Nazaré para dentro de suas casas.

Um dos contemplados foi o vigilante Rodolfo de Sá do Nascimento, 44 anos, integrante do grupo Anjos da Fé. Ele afirmou que a imagem ficará em sua gruta, construída em casa após a cura de sua mãe, Rosimeire de Sá do Nascimento, de um câncer em 2012. “Sou promesseiro e estou aqui para resgatar a nossa mãezinha, nossa fé que comove a cada dia", disse Rodolfo de Sá. "Essa imagem vai ficar na minha gruta, pela graça que recebi com minha mãe. A minha promessa é acompanhar o Círio até o fim da vida, todos os anos. E ser sempre devoto dela”, contou. O grupo do qual Rodolfo faz parte acompanha as romarias do Círio de bicicleta, na corda e, também, participa da Romaria Fluvial.

Vigilante Rodolfo de Sá do Nascimento, 44 anos: “Sou promesseiro e estou aqui para resgatar a nossa mãezinha, nossa fé que comove a cada dia" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Emoção e fé na entrega da Nazinha Peregrina

A dona de casa Helena Pinto, de 71 anos, também fez questão de buscar sua réplica da Imagem Peregrina. Ela falou da emoção do momento: “É muita alegria. Sou muito devota dela”, disse, emocionada. “De vez em quando entro na igreja de joelhos, fazendo minhas orações”, contou. Em sua casa, a imagem será colocada na garagem.

Para dona Helena, o Círio deste ano tem ainda mais significado: o nascimento das bisnetas gêmeas, Helena e Alícia. “Este ano vou agradecer, porque pedi muito. Quero saúde para a minha mãe, para o meu marido e para minhas bisnetas também”, contou, lembrando que as pequenas nasceram há um ano e enfrentaram problemas de saúde, mas se recuperaram bem.

Outra leitora que participou da promoção foi a professora Maria do Carmo Melo, 70 anos. Ela também falou da emoção de viver esse momento. “Estou muito feliz porque tem todo o significado da nossa fé. Só agradeço a Deus e a Nossa Senhora por estar aqui recebendo a minha imagem”, afirmou. Para ela, cada edição do Círio é única. “Sempre tem emoções renovadas. Cada Círio é um Círio. Nunca é igual, porque sempre há saúde, agradecimento e tudo o que ela nos dá de melhor ao longo do ano”, disse. A réplica que recebeu ficará exposta na sala de sua casa.

O que a réplica representa e como adquirir

A entrega das réplicas da “Nazinha Peregrina” reforça a preparação espiritual para o Círio de Nazaré, renovando a fé e o sentimento de devoção dos paraenses que aguardam pela maior manifestação religiosa do Brasil. De 21 a 30 de setembro, o jornal O Liberal publicou uma cartela especial, acompanhada de uma série de 10 selos em edições consecutivas. Os leitores deveriam colar os selos na cartela correspondente e, ao completá-la, puderam adquirir a réplica da imagem pelo valor de R$ 69,90.

Professora Maria do Carmo Melo, 70 anos: “Estou muito feliz porque tem todo o significado da nossa fé. Só agradeço a Deus e a Nossa Senhora por estar aqui recebendo a minha imagem” (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Se o leitor perdesse algum selo durante a promoção, teria uma nova chance: nesta quarta-feira (1º) foi publicado um selo curinga, que pode substituir qualquer um dos anteriores e completar a cartela. O diretor executivo de Entretenimento, Promoções e Rádio Web do Grupo Liberal, Ney Messias, confirmou que serão 400 imagens disponibilizadas.

Realizado anualmente no segundo domingo de outubro, o Círio reúne milhões de fiéis nas procissões em Belém. A festividade é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Imaterial, além de ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A réplica da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que faz parte da promoção, representa um símbolo importante da religiosidade e da cultura local.

História da Imagem Original e da Peregrina

Encontrada pelo caboclo Plácido em 1700, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré fica guardada no altar mais alto da Basílica Santuário durante o ano todo, descendo do “Glória” apenas na véspera do Círio. Essa tradição possui vários motivos, e um deles é a história conhecida de que a imagem encontrada por Plácido se mantinha sempre em seu lugar original, às margens do Igarapé Murucutu, onde hoje são os fundos da Basílica Santuário de Nazaré. Por esse motivo, foi construída uma capela para abrigá-la.

A dona de casa Helena Pinto, de 71 anos, também fez questão de buscar sua réplica da Imagem Peregrina. "É muita alegria. Sou muito devoto dela”, disse, emocionada (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Para garantir a segurança da peça, no século XX, a imagem original foi substituída por uma réplica que sai anualmente às ruas em celebrações oficiais. A atual Imagem Peregrina foi encomendada em 1968 ao escultor italiano Giacomo Mussner, e passou a ser utilizada na procissão do Círio em 1969.

Serviço para a retirada da imagem

Datas dos selos no jornal O Liberal: de 21 a 30 de setembro (totalizando 10 selos).

