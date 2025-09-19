Círio 2025: saiba como ganhar uma réplica da Imagem Peregrina com jornal O Liberal

O Círio se aproxima e os devotos já começam a preparar suas casas para o “natal dos paraenses”, com cartazes, as tradicionais fitinhas e, claro, réplicas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Os leitores de O Liberal que ainda não possuem uma imagem terão a chance de receber uma réplica idêntica da tradicional “Nazinha Peregrina” em uma promoção exclusiva.

De 21 a 30 de setembro, o jornal O Liberal vai publicar uma cartela especial acompanhada de uma série de 10 selos em edições consecutivas. Os leitores devem colar os selos na cartela correspondente e, ao completá-la, poderão adquirir a réplica da imagem pelo valor de R$ 69,90.

Se o leitor perder algum selo durante a promoção, terá uma nova chance. No dia 1º de outubro será publicado um selo coringa, que poderá substituir qualquer um dos anteriores e completar a cartela.

Retirada

Com a cartela completa, o leitor poderá se dirigir à sede de O Liberal, na Av. Romulo Maiorana, 2473, e retirar a imagem entre os dias 1º e 3 de outubro, mediante o pagamento. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Nazinha é símbolo

Realizado anualmente no segundo domingo de outubro, o Círio reúne milhões de fiéis nas procissões em Belém. A festividade é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Imaterial, além de ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. A réplica da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que faz parte da promoção, representa um símbolo importante da religiosidade e da cultura local.

"Este ano escolhemos disponibilizar uma réplica da Imagem Peregrina, que é a mesma que percorre as ruas de Belém no segundo domingo de outubro. Como o desejo por ter essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré sempre é muito grande, eu sugiro que nossos leitores informem quanto antes o seu cupom e façam a troca aqui no prédio de O Liberal o mais rápido possível. Serão 400 imagens disponibilizadas", anunciou o diretor Executivo de Entretenimento, Promoções e Rádio Web do Grupo Liberal, Ney Messias.

Por que “imagem peregrina”?

Encontrada pelo caboclo Plácido em 1700, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré fica guardada no altar mais alto da Basílica Santuário durante o ano todo, descendo do “Glória” apenas na véspera do Círio. Essa tradição possui vários motivos, e um deles é a história conhecida de que a imagem encontrada pelo caboclo Plácido se mantinha sempre em seu lugar original, às margens do igarapé Murucutu, onde hoje são os fundos da Basílica Santuário de Nazaré. Ainda que fosse removida, ela retornava para lá. Por esse motivo, foi construída uma capela para abrigá-la. Esse local é onde ela permanece, no altar-mor da Basílica.

Para garantir a segurança da peça, no século XX a imagem foi substituída por uma réplica que sai anualmente às ruas em celebrações oficiais. A atual imagem peregrina foi encomendada em 1968 ao escultor italiano Giacomo Mussner, pelo então pároco de Nazaré, Padre Luciano Brambilla, e passou a ser utilizada na procissão do Círio em 1969.

SERVIÇO:

Nazinha Peregrina – selos do Círio de O Liberal

Data dos selos no jornal O Liberal: de 21 a 30 de setembro (totalizando 10 selos)

Selo coringa: 1º de outubro (para quem perder algum dos 10 selos)

Valor para pagar junto com os 10 selos: R$ 69,90

Retirada da santinha: Com a cartela completa, o leitor poderá se dirigir à sede de O Liberal, no setor comercial, na Av. Romulo Maiorana, 2473, e retirar a imagem entre os dias 1º e 3 de outubro, mediante o pagamento

OBS.: a promoção é válida enquanto durarem os estoques