Inscrição de embarcações para o Círio Fluvial termina nesta sexta-feira (7); veja como se cadastrar

Pessoas interessadas em inscrever embarcações para o Círio Fluvial 2022 têm até esta sexta-feira (7) para procurarem a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e realizarem o cadastro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 8h15 às 11h45 e de 13h30 às 15h, na sede da CPAOR (Rua Gaspar Viana, nº 575 - Campina).

Somente as embarcações que efetuarem inscrição e estiverem com a bandeira ou adesivo fornecidos pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), entregues pela CPAOR, poderão permanecer ou navegar na área em que será realizado o Círio Fluvial neste sábado (8). O percurso passa por trecho da Baía do Guajará entre o Distrito de Icoaraci e o Porto de Belém – Escadinha.

A Marinha orienta que os participantes do Círio Fluvial deverão cumprir as regras de segurança de tráfego aquaviário: não superlotarem as embarcações, principalmente, “rabetas” e “canoas”; o uso do colete salva-vidas é obrigatório; crianças menores de 12 anos não devem ser transportadas em balsas e moto aquáticas, etc. Além disso, por questões de segurança, os navios não poderão adentrar o isolamento feito pela Capitania.

Todas as diretrizes gerais e regras especiais para as embarcações que participarão do Círio Fluvial se encontram no site da CPAOR.

Mais informações pelo fone (91) 3218-3950 ou por meio do aplicativo de mensagens instantâneas do Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CPAOR, através do número (91) 98114-9148.