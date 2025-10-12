Imagens de fé: Belém amanhece com milhares de romeiros no Círio de Nazaré; veja as fotos
As imagens ajudam a marcar a memória do Círio como a maior e mais emocionante celebração religiosa do Brasil.
Chegou o grande dia! É dia de Círio de Nazaré e nesta 233º várias fotos feitas por nossos repórteres e repórteres fotográficos transcendem o simples registro, transformando-se em ícones da fé e da cultura amazônicas.
Logo no início da manhã deste domingo (12), antes mesmo da missa do Círio e início da procissão, algumas das imagens capturadas são marcantes. Confira:
