Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagens de fé: Belém amanhece com milhares de romeiros no Círio de Nazaré; veja as fotos

As imagens ajudam a marcar a memória do Círio como a maior e mais emocionante celebração religiosa do Brasil.

O Liberal
fonte

O pequeno Aquiles de apenas 3 anos e o pai já demonstrando sua fé por Nazinha. (Foto: Gabriel Pires)

Chegou o grande dia! É dia de Círio de Nazaré e nesta 233º várias fotos feitas por nossos repórteres e repórteres fotográficos transcendem o simples registro, transformando-se em ícones da fé e da cultura amazônicas.

Logo no início da manhã deste domingo (12), antes mesmo da missa do Círio e início da procissão, algumas das imagens capturadas são marcantes. Confira:

Fotos do Círio antes da procissão

VEJA MAIS

image Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?
Além da capital paraense, a romaria também é realizada em outros municípios, como Vigia, Bragança, Cametá e Soure

image Decoração floral do Círio exige cálculo minucioso e sensibilidade espiritual
Flores naturais são escolhidas com base na resistência, no horário das romarias e na harmonia com o Manto

image Fábio Porchat assiste Trasladação e ganha comenda Amigo da Chiquita em Belém
"Tem de ver e sentir para falar do Cirio, é impactante", disse humorista

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio de Nazaré

CÍRIO 2025
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda