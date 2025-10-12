Imagens de fé: Belém amanhece com milhares de romeiros no Círio de Nazaré; veja as fotos

Chegou o grande dia! É dia de Círio de Nazaré e nesta 233º várias fotos feitas por nossos repórteres e repórteres fotográficos transcendem o simples registro, transformando-se em ícones da fé e da cultura amazônicas.

Logo no início da manhã deste domingo (12), antes mesmo da missa do Círio e início da procissão, algumas das imagens capturadas são marcantes. Confira:

Fotos do Círio antes da procissão Foto: Gabriel Pires Foto: Gabriel Pires Foto: Gabriel Pires Werley Pinto Carvalho, promesseiro. Foto: Igor Mota Werley Pinto Carvalho, promesseiro. Foto: Igor Mota Foto: Saul Anjos Waldo da Silva, 23 anos. Quarto ano que participa do Círio. Desde quarta-feira que está nas romarias. Foto: Saul Anjos Jamylle Oliveira, bailarina. Paga promessa há 5 anos em agradecimento por ter passado no curso de dança da UFPA. Foto: Gabriel Pires Foto: Gabriel Pires

