Imagem Peregrina pode ser visitada na Praça Santuário; fiéis formam fila na manhã desta segunda

Na manhã desta segunda-feira (14/10), por volta de 8h, em clima de pós-Círio, dezenas de fiéis amanheceram formando fila para visitação da Imagem Peregrina na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. Um momento ideal para quem não conseguiu ver de perto a "Nazinha" nas 7 primeiras romarias oficiais da última semana ou quem viu e ainda quer estar mais próximo para agradecer e pedir bênçãos.

VEJA MAIS

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou que a visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Altar Central da Praça Santuário permanece diariamente, de 8h às 21h30, até o domingo de encerramento das festividades nazarenas, dia 27 de outubro. Diariamente, após às 21h30, ela segue para a Concha Acústica, na Praça Santuário, para uma bênção aos participantes do Círio Musical e, depois, é recolhida para a Sacristia, na Basílica Santuário.

Imagem Peregrina pode ser visitada na Praça Santuário de Nazaré Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Por volta das 8h, ao término da missa e consagração das 7h na Basílica, a Imagem Peregrina foi conduzida por Padre Josué Bosco, Vigário de Nazaré, da Sacristia até o Altar Central da Praça Santuário. Os devotos logo se mobilizaram para garantir fotos e vídeos e formar a fila para o momento de visitação.

Turista de Fortaleza conhece Belém no Círio

Pela primeira vez em Belém, a arquiteta Ivana Oliveira, de 59 anos, natural de Fortaleza, no estado do Ceará, contou que veio conhecer a capital paraense especialmente no Círio.

“É indescritível a fé e a devoção. É uma uma elevação espiritual. É uma festa de elevação espiritual, de bênçãos para todos, para os paraenses e para, acho que, todas as pessoas que visitam essa terra maravilhosa”, disse a turista nordestina.

Ela destacou também que pretende retornar mais vezes a Belém. “Eu acredito muito em Nossa Senhora. Essa foi a minha primeira aproximação com ela, mas pretendo voltar a Belém mais vezes por causa dela, sempre com muita fé e devoção”, afirmou Ivana.

O Policial Militar Leomar Ribeiro, de 52 anos, veio de Santarém, oeste paraense, com um grupo de amigos, pela terceira vez, para acompanhar todas as festividades da Nossa Senhora de Nazaré.

“A emoção é muito grande, de agradecimento, em primeiro lugar. A gente não pode só pedir, mas agradecer. E nós que viemos de uma cidade também que nós temos lá, a Nossa Senhora da Conceição, a gente todo ano também se organiza para vir aqui em Belém do Pará, agradecer a Nossa Senhora de Nazaré”, contou o devoto.

Leomar lembrou que a sua promoção dentro da Polícia Militar está atrelada a sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré. “Após obter essa graça, eu doei uma imagem de Nossa Senhora ao batalhão no qual pertenço em Santarém, como forma de agradecimento à ela por essa conquista”, destacou o policial.