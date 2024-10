Manhã pós-Círio tem missa com Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré bem perto dos fiéis

A manhã pós-Círio começou com o Terço da Alvorada, às 5h15, e com missas e consagrações, às 5h45, às 7h, na Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. Com a presença da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, bem perto dos fiéis, dentro da redoma vidro no altar da Basílica. Após 7 romarias oficiais da festividade nazarena, as homenagens seguem até o dia 28 de outubro, dia do Recírio.

O cronograma de programações religiosas na Basílica nesta segunda foi montado assim: Missa e Consagração às 9h e 12h; Hora da Misericórdia, às 15h; Santo Terço, às 16h30; Missa com o Bispo, às 18h. A partir das 19h30, o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, celebra a Oração do Terço dos Homens. E às 20h, o Círio Musical, com apresentação de Thiago Brado.

Manhã pós-Círio tem missa com Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré bem perto dos fieis Foto: Igor Mota | O Liberal

Durante a celebração da missa das 7h, pelo Padre Josué Bosco, Vigário de Nazaré, a aposentada Elza Dias, de 63 anos, do município de Abaetetuba, nordeste paraense, chegou à Basílica por volta das 6h45. Ela participa das celebrações da quadra nazarena desde sábado. “Eu participei do Círio Fluvial, mas eu tinha a intenção de participar da Romaria Rodoviária, no entanto, não consegui. Estou aqui hoje para acompanhar essa missa, porque esse momento é muito importante e muito maravilhoso”, disse a devota.

Elza Dias também destacou que já passou por vários momentos de fé e devoção com Nossa Senhora de Nazaré, mas a históra que ela fez questão de destacar diz respeito a sua filha e a sua neta.

“Durante a gravidez da minha filha, ela apresentou um quadro de apendicite, sendo necessária ser operada com urgência. Nessa hora eu me apeguei à Nossa Senhora para que ela protegesse minha filha e a minha neta. Graças à Ela, deu tudo certo na cirurgia da minha filha, e, quando minha neta nasceu, viemos aqui apresenta-la a Deus primeiramente e à Nossa Senhora, que interferiu junto a Deus para que a gente conseguisse a graça e a bênção”, contou emocionada a devota.

No último sábado (12/10), por volta das 12h, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré foi retirada do Glória - nicho elevado acima do altar da Basílica Santuário, onde permanece durante todo o ano. Na cerimônia de descida, a Imagem foi conduzida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira até à redoma.