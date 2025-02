Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa no RJ

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, principal símbolo do Círio de Belém, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, visitou, nesta quinta-feira (27), a Igreja Nossa Senhora da Lampadosa, no Centro do Rio de Janeiro. O evento marcou o segundo dia de peregrinação da imagem na cidade e foi recebido com grande emoção pelos fiéis.

O provedor da Irmandade de Nossa Senhora da Lampadosa, Ir. Maurício, destacou a importância desse momento histórico para a comunidade.

“Hoje é um dia muito especial para a Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa. Nós estamos recebendo a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a imagem do Círio de Nazaré, a maior festa católica do mundo. Fico, na qualidade de provedor, extremamente honrado com essa homenagem, com essa visita. E isso demonstra a missionariedade da igreja. Isso demonstra que a igreja é una, ela está sempre firme no seu propósito de evangelizar”, afirmou.

A celebração contou com missa especial e momentos de devoção mariana, reforçando a fé dos fiéis presentes. Durante a visita, Ir. Maurício manifestou o desejo de que a Igreja da Lampadosa possa fortalecer seus laços com a Arquidiocese de Belém e receber a Imagem Peregrina todos os anos. “A Igreja Nossa Senhora da Lampadosa está disposta em tudo que a Arquidiocese de Belém necessitar da sua missão de evangelização, porque nós temos que evangelizar. Como vai dizer o apóstolo Paulo: ‘Ai de mim se eu não evangelizar’. Então, juntos vamos evangelizar, vamos Bíblia na mão, Jesus no coração e pé na missão.”

A programação da peregrinação no Rio de Janeiro segue nesta sexta-feira (28), último dia da visita da Imagem Peregrina à cidade. Pela manhã, às 7h30, a imagem estará no Santuário do Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais icônicos do país. Em seguida, às 10h, marcará presença na abertura da exposição “Caminhos para Belém – o amor que flui como água”, no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, a imagem retorna para Belém, encerrando sua passagem pelas terras fluminenses.

Imagem Peregrina no Rio

Programação de sexta-feira, 28 de fevereiro

07h30 – Visita ao Santuário do Cristo Redentor

