Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará o Rio de Janeiro entre 26 e 28/2

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará sua segunda visita oficial para fora do Pará em 2025. Desta vez, a cidade do Rio de Janeiro receberá a Imagem entre os dias 26 e 28 de fevereiro, em um evento marcado por celebrações religiosas e peregrinações por templos históricos da capital fluminense. A visita ocorre por ocasião da exposição "Caminhos para Belém - O Amor que Flui como Água", no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, localizado no subsolo da Catedral Metropolitana do Rio.

O cronograma inclui translados entre igrejas, encontros com irmandades marianas e procissões, além de uma missa de encerramento. Um dos momentos marcantes da programação será a visita da Imagem Peregrina ao Cristo Redentor, um dos principais símbolos da fé cristã no Brasil. O evento se encerra no dia 28 de fevereiro, com a abertura da exposição “Caminhos para Belém - O Amor que Flui como Água”, do fotógrafo Alexandre Baena.

Confira a programação completa:

26 de fevereiro (quarta-feira)

5h35 – Chegada ao Aeroporto do Galeão

13h – Início do translado para a Paróquia Nossa Senhora da Ajuda

14h30 – Chegada e início das celebrações devocionais

19h – Santa Missa de encerramento

21h – Início do translado para o Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria

27 de fevereiro (quinta-feira)

7h30 – Início do translado para a Igreja da Lapa dos Mercadores

8h – Acolhida da Imagem e início dos atos de devoção

11h – Encontro das Irmandades Marianas

11h30 – Início da procissão em direção às Igrejas Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos

15h – Início do translado para a Igreja Santo Antônio Maria Zaccaria

16h – Chegada na Igreja Santo Antônio Maria Zaccaria

19h – Santa Missa na Igreja Santo Antônio Maria Zaccaria

28 de fevereiro (sexta-feira)

7h30 – Visita ao Cristo Redentor

10h – Abertura da Exposição “Caminhos para Belém - O Amor que Flui como Água”, do fotógrafo Alexandre Baena, no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro.