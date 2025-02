Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré encerra visita a Fortaleza nesta segunda-feira (17)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré encerra sua programação em Fortaleza, Ceará, nesta segunda-feira (17) e retorna a Belém. Essa foi a primeira viagem do símbolo religioso para fora do estado do Pará em 2025. Durante os quatro dias de visita, a imagem participou de uma série de atividades, incluindo missas, momentos de oração e visitas a escolas e instituições religiosas.

A chegada da Imagem Peregrina ocorreu na sexta-feira (14), sendo recebida com emoção por crianças do Colégio Piamarta Montese, no bairro Bom Futuro, ao som do cântico "Escolhida". Em seguida, houve uma missa de acolhida na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. No período da tarde, a imagem visitou a Escola Medalha Milagrosa e a Casa de Nazaré, um abrigo de idosos. À noite, mais uma celebração foi realizada na mesma paróquia.

No sábado (15), a programação começou com a recitação do terço e exposição da imagem para visitação dos fiéis. Também houve uma visita ao Colégio Christus e um encontro com 300 jovens que se preparam para receber o Sacramento da Crisma. Para encerrar o dia, foi celebrada uma missa na Capela Sagrada Família.

Neste domingo (16), a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré permanece aberta durante todo o dia para a visitação da imagem, seguindo a programação das missas. A data também marcou o aniversário de 73 anos da paróquia, com celebrações realizadas em diversos horários, desde as 6h30 até as 19h30.

Nesta segunda-feira (17), último dia da peregrinação, será celebrada uma missa de despedida na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Às 8h, a imagem seguirá viagem de volta para Belém, encerrando sua passagem pela capital cearense.

A visita faz parte das atividades organizadas pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que busca levar a devoção e espiritualidade do Círio de Nazaré a diferentes comunidades, dentro e fora do Pará, ao longo do ano. Integrantes da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré (GNSN) acompanharam a comitiva durante toda a peregrinação.

Veja como foi a programação completa da visita

Sexta, 14/2

10h – Missa de acolhida na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

14h40 – Visita à Escola Medalha Milagrosa e à Casa de Nazaré

19h – Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Sábado, 15/2

8h – Ofício, recitação do terço e exposição da Imagem para visitação

15h – Visita ao Colégio Christus (encontro com 300 jovens que estão se preparando para receber o Sacramento da Crisma)

18h – Missa na Capela Sagrada Família

Domingo, 16/2

Igreja aberta durante todo o dia para visitação, conforme a programação das missas.

Aniversário de 73 anos da Paróquia N.S. de Nazaré Missas nos seguintes horários: 6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30

A Missa das 8h foi presidida pelo Arcebispo Dom Gregório Paixão, e houve a posse do novo Pároco Pe. Paulo Henrique.

Segunda, 17/2

6h30 – Missa de despedida na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

8h – Saída da imagem com destino a Belém