Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré retornará ao Glória em momento raro na Basílica; entenda

Na próxima segunda-feira (8), a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré será reconduzida ao Glória da Basílica, em um gesto raro que ocorre apenas duas vezes ao ano — no Círio e no aniversário de elevação da igreja à condição de Santuário, em maio. Desta vez, no entanto, a subida tem caráter extraordinário: marca o encerramento do restauro completo da parte interna do templo, que incluiu o Altar-Mor, capelas laterais, vitrais, mosaicos e toda a decoração artística. Por conta do restauro, a tradicional cerimônia não foi realizada em maio deste ano. Já a programação de outubro próximo está confirmada.

“Com essa etapa, toda a parte interna da Basílica está concluída. A partir do dia 8, os fiéis poderão ocupar integralmente o templo”, explica Luci Azevedo, coordenadora do restauro, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet).

A entrega da parte interna restaurada devolve à Basílica sua usabilidade completa para acomodação dos fieis durante as celebrações. Já a cripta e a parte externa seguem em obras, com entrega prevista para janeiro de 2026.

A Imagem chamada de Original foi encontrada no início do século XVIII por Plácido de Souza, figura histórica do Círio de Nazaré que, segundo diversas narrativas, teria construído uma capela para prestar devoção à Santa no local do achado, às margens do igarapé Murutucu, atual travessa 14 de Março, em Belém. O mito de origem do Círio diz que a Imagem foi levada por Plácido até sua residência, mas teria retornado misteriosamente e por mais de uma vez ao local do achado, onde hoje fica localizada a Basílica Santuário de Nazaré.

Semana atípica

Para os ajustes finais da obra, a Basílica está fechada desde a última segunda (1º de setembro) e assim seguirá até o domingo (7). Durante esse período, as missas estão sendo celebradas na Praça Santuário, e as demais atividades pastorais, realocadas para outros espaços do complexo.

“Será uma semana atípica, mas os fiéis continuarão recebendo a Eucaristia. Contamos com a compreensão do povo de Deus”, afirmou o vigário paroquial Padre Josué Bosco, da Congregação dos Padres Barnabitas.

Reabertura e programação

A reabertura ocorrerá em uma data cheia de significados: 8 de setembro, data que celebra a Natividade de Maria, a realização do primeiro Círio de Nazaré (em 1793) e o Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré, instituído em 2017.

As celebrações terão momentos de alta carga simbólica, como a entronização da Imagem Original no nicho do altar, a colocação das insígnias basílicas e, ao final do dia, a subida da Imagem ao Glória, retomando o lugar mais alto do presbitério.

Programação no interior da Basílica – 8 de setembro

7h – Missa com entronização da Imagem Original no nicho

9h – Missa com entronização das insígnias basílicas

12h – Missa com menção histórica ao 1º Círio

15h – Terço, Adoração e Novena

18h – Missa solene com subida da Imagem ao Glória, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Júlio Endi Akamine

Todas as celebrações serão transmitidas ao vivo pelo canal da Basílica Santuário de Nazaré no YouTube.