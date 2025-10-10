Imagem de Nossa Senhora de Nazaré segue rumo a Marituba

Às 17h15 desta sexta-feira (10/10), a berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à BR-316, no centro de Ananindeua, no km 8, seguindo seu trajeto rumo a Marituba. A passagem marca mais uma etapa do Traslado Ananindeua e Marituba, a mais longa das procissões do Círio de Nazaré, que percorre cerca de 52 quilômetros entre Belém, Ananindeua e Marituba, reunindo fiéis ao longo do caminho.

A procissão teve início às 8h, saindo da Basílica Santuário de Nazaré, conduzida em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que participa do evento há 34 anos. Desde a saída, a imagem percorre ruas, comunidades e igrejas da região metropolitana, com a presença de devotos que acompanham o trajeto e prestam homenagens à santa.

Durante o percurso, a imagem visita quase 50 pontos, incluindo 17 paróquias. Em Ananindeua, o roteiro já passou por Santa Cruz, Nossa Senhora de Loreta, Cristo Rei, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Guadalupe, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Amparo, Santa Rita de Cássia, Santa Paula Frassinetti, São Lucas Evangelista e São Vicente de Paulo, seguindo agora pela BR-316 em direção a Marituba. A previsão é que o traslado encerre o trajeto do dia na Paróquia de Ananindeua por volta das 18h