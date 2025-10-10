Cadê a Berlinda? Saiba por onde o Traslado para Marituba ainda vai passar
Fiéis se unem na Romaria do Traslado, a mais longa do Círio, que percorre cerca de 53 quilômetros pela Região Metropolitana de Belém
O clima de fé e emoção tomou conta das ruas de Belém e da Região Metropolitana nesta sexta-feira (10), com a realização do Traslado para Ananindeua e Marituba, a romaria mais longa do Círio de Nazaré 2025. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que saiu da Basílica-Santuário às 8h, segue em seu percurso de cerca de 53 quilômetros, atravessando a BR-316 e vias adjacentes, arrastando uma multidão de devotos.
Acompanhe a procissão ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
O cortejo, que tem previsão de duração de 10 horas e chegada na Igreja Matriz de Ananindeua por volta das 18h, cumpre uma intensa agenda de homenagens e paradas ao longo do caminho.
Por onde a Santa está passando?
A procissão segue um trajeto minuciosamente planejado para que a Imagem Peregrina leve a bênção a diversos pontos de Belém e dos municípios vizinhos. A romaria iniciou pela Avenida Nazaré, seguiu pela Magalhães Barata e Almirante Barroso, chegando à BR-316.
Após a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo (onde a imagem se encontra no momento), a Imagem deve seguir em direção às paróquias, instituições de ensino, hospitais, órgãos públicos e empresas que aguardam a passagem de Nossa Senhora.
Os próximos pontos de passagem do Traslado
O público deve se posicionar ao longo das vias para acompanhar a passagem da Imagem Peregrina. Confira a lista dos próximos pontos de referência do percurso.
Pontos de Passagem do Traslado para Ananindeua e Marituba
- Hospital Ophir Loyola
- Mercado de São Braz
- Colégio Estadual Visconde de Souza Franco
- SEMAD
- Hospital Porto Dias
- Paróquia Santa Cruz
- IPMB
- RBA TV
- Igreja Messiânica do Brasil
- UEPA
- Palácio do Governo do Pará
- TJPA
- SESAN
- Superintendência da Policia Federal
- Capela de Nossa Senhora de Loreta
- SETRANS
- Fundação Pestalozzi do Pará
- Tuna Luso
- CMBEL
- EEEF Proventório Santa Terezinha
- Ministério da Agricultura
- DNIT
- Shopping Castanheira
- Paróquia Cristo Rei
- Instituto Bom Pastor
- Unimed BR
- UNAMA BR (PARADA PARA ALMOÇO)
- Paróquia São Miguel Arcanjo
- Paróquia Santo Antônio de Pádua
- Viação Forte
- Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
- ESMAC
- Paróquia do Divino Espírito Santo
- Paróquia Nossa Senhora do Amparo
- Paróquia Santa Rita de Cássia
- Paróquia de São Lucas Evangelista (próximo local)
- Paróquia de Santa Paula Frassinetti
- Paróquia Santo Inácio de Loyola
- Paróquia Ascensão do Senhor
- Paróquia Transfiguração do Senhor
- Igreja Matriz Santa Maria Mãe de Deus
- Colégio Nossa Senhora da Anunciação
- São Camilo - Hospital Anita Gerosa
- Paróquia Menino Deus
- Prefeitura de Ananindeua
- Igreja Matriz de Ananindeua (Destino Final)
Percurso detalhado
O percurso completo do Traslado abrange importantes vias de Belém e da Região Metropolitana. Após sair de Nazaré, o trajeto inclui a BR-316 e se aprofunda por bairros de Ananindeua e Marituba, passando pelas seguintes vias:
-
Belém: Avenida Nazaré → Avenida Magalhães Barata → Avenida Almirante Barroso → BR-316.
-
Ananindeua/Marituba: Rua São Benedito → Passagem Jarbas Passarinho → Rodovia Transcoqueiro → Rodovia Mário Covas → Avenida Três Corações → Travessas WE 31 e WE 16 → Rua da Providência → Avenida D. Vicente Zico → Travessa WE 54 → Avenida Milton Taveira → Travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75 → SN 24 → Avenida Arterial 5-A → Estrada do Icuí-Guajará → Rua Santa Fé → Avenida Professor Amintas Pinheiro → Estrada do Guajará → Avenida Independência → Avenida Arterial 5-A → Avenida Rio Solimões → Estrada do Curuçambá → Estrada do Maguari → Avenida Cláudio Sanders, retornando à BR-316.
A chegada da Imagem Peregrina na Igreja Matriz de Ananindeua marca a abertura da noite de vigília, que antecede a Romaria Rodoviária, a ser realizada na manhã de sábado (11).
Próxima Etapa: Após a chegada em Ananindeua, a programação do Círio segue com a Romaria Rodoviária, a Romaria Fluvial e a Moto Romaria, antes da tradicional Trasladação no sábado à noite e a Procissão Principal no domingo (12).
