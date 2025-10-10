Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Cadê a Berlinda? Saiba por onde o Traslado para Marituba ainda vai passar

Fiéis se unem na Romaria do Traslado, a mais longa do Círio, que percorre cerca de 53 quilômetros pela Região Metropolitana de Belém

O Liberal
fonte

Traslado para Marituba (Wagner Santana / O Liberal)

O clima de fé e emoção tomou conta das ruas de Belém e da Região Metropolitana nesta sexta-feira (10), com a realização do Traslado para Ananindeua e Marituba, a romaria mais longa do Círio de Nazaré 2025. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que saiu da Basílica-Santuário às 8h, segue em seu percurso de cerca de 53 quilômetros, atravessando a BR-316 e vias adjacentes, arrastando uma multidão de devotos.

Acompanhe a procissão ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

O cortejo, que tem previsão de duração de 10 horas e chegada na Igreja Matriz de Ananindeua por volta das 18h, cumpre uma intensa agenda de homenagens e paradas ao longo do caminho.

Por onde a Santa está passando?

A procissão segue um trajeto minuciosamente planejado para que a Imagem Peregrina leve a bênção a diversos pontos de Belém e dos municípios vizinhos. A romaria iniciou pela Avenida Nazaré, seguiu pela Magalhães Barata e Almirante Barroso, chegando à BR-316.

Após a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo (onde a imagem se encontra no momento), a Imagem deve seguir em direção às paróquias, instituições de ensino, hospitais, órgãos públicos e empresas que aguardam a passagem de Nossa Senhora.

Os próximos pontos de passagem do Traslado

O público deve se posicionar ao longo das vias para acompanhar a passagem da Imagem Peregrina. Confira a lista dos próximos pontos de referência do percurso. 

Pontos de Passagem do Traslado para Ananindeua e Marituba

  1. Hospital Ophir Loyola
  2. Mercado de São Braz
  3. Colégio Estadual Visconde de Souza Franco
  4. SEMAD
  5. Hospital Porto Dias
  6. Paróquia Santa Cruz
  7. IPMB
  8. RBA TV
  9. Igreja Messiânica do Brasil
  10. UEPA
  11. Palácio do Governo do Pará
  12. TJPA
  13. SESAN
  14. Superintendência da Policia Federal
  15. Capela de Nossa Senhora de Loreta
  16. SETRANS
  17. Fundação Pestalozzi do Pará
  18. Tuna Luso
  19. CMBEL
  20. EEEF Proventório Santa Terezinha
  21. Ministério da Agricultura
  22. DNIT
  23. Shopping Castanheira
  24. Paróquia Cristo Rei
  25. Instituto Bom Pastor
  26. Unimed BR
  27. UNAMA BR (PARADA PARA ALMOÇO)
  28. Paróquia São Miguel Arcanjo
  29. Paróquia Santo Antônio de Pádua
  30. Viação Forte
  31. Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
  32. ESMAC
  33. Paróquia do Divino Espírito Santo
  34. Paróquia Nossa Senhora do Amparo
  35. Paróquia Santa Rita de Cássia
  36. Paróquia de São Lucas Evangelista (próximo local)
  37. Paróquia de Santa Paula Frassinetti
  38. Paróquia Santo Inácio de Loyola
  39. Paróquia Ascensão do Senhor
  40. Paróquia Transfiguração do Senhor
  41. Igreja Matriz Santa Maria Mãe de Deus
  42. Colégio Nossa Senhora da Anunciação
  43. São Camilo - Hospital Anita Gerosa
  44. Paróquia Menino Deus
  45. Prefeitura de Ananindeua
  46. Igreja Matriz de Ananindeua (Destino Final)

Percurso detalhado

O percurso completo do Traslado abrange importantes vias de Belém e da Região Metropolitana. Após sair de Nazaré, o trajeto inclui a BR-316 e se aprofunda por bairros de Ananindeua e Marituba, passando pelas seguintes vias:

  • Belém: Avenida Nazaré → Avenida Magalhães Barata → Avenida Almirante Barroso → BR-316.

  • Ananindeua/Marituba: Rua São Benedito → Passagem Jarbas Passarinho → Rodovia Transcoqueiro → Rodovia Mário Covas → Avenida Três Corações → Travessas WE 31 e WE 16 → Rua da Providência → Avenida D. Vicente Zico → Travessa WE 54 → Avenida Milton Taveira → Travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75 → SN 24 → Avenida Arterial 5-A → Estrada do Icuí-Guajará → Rua Santa Fé → Avenida Professor Amintas Pinheiro → Estrada do Guajará → Avenida Independência → Avenida Arterial 5-A → Avenida Rio Solimões → Estrada do Curuçambá → Estrada do Maguari → Avenida Cláudio Sanders, retornando à BR-316.

A chegada da Imagem Peregrina na Igreja Matriz de Ananindeua marca a abertura da noite de vigília, que antecede a Romaria Rodoviária, a ser realizada na manhã de sábado (11).

Próxima Etapa: Após a chegada em Ananindeua, a programação do Círio segue com a Romaria Rodoviária, a Romaria Fluvial e a Moto Romaria, antes da tradicional Trasladação no sábado à noite e a Procissão Principal no domingo (12).

círio 2025

Círio 2025
