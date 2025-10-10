Cadê a Berlinda? Saiba por onde o Traslado para Marituba ainda vai passar

O clima de fé e emoção tomou conta das ruas de Belém e da Região Metropolitana nesta sexta-feira (10), com a realização do Traslado para Ananindeua e Marituba, a romaria mais longa do Círio de Nazaré 2025. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que saiu da Basílica-Santuário às 8h, segue em seu percurso de cerca de 53 quilômetros, atravessando a BR-316 e vias adjacentes, arrastando uma multidão de devotos.

O cortejo, que tem previsão de duração de 10 horas e chegada na Igreja Matriz de Ananindeua por volta das 18h, cumpre uma intensa agenda de homenagens e paradas ao longo do caminho.

Por onde a Santa está passando?

A procissão segue um trajeto minuciosamente planejado para que a Imagem Peregrina leve a bênção a diversos pontos de Belém e dos municípios vizinhos. A romaria iniciou pela Avenida Nazaré, seguiu pela Magalhães Barata e Almirante Barroso, chegando à BR-316.

Após a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo (onde a imagem se encontra no momento), a Imagem deve seguir em direção às paróquias, instituições de ensino, hospitais, órgãos públicos e empresas que aguardam a passagem de Nossa Senhora.

Os próximos pontos de passagem do Traslado

O público deve se posicionar ao longo das vias para acompanhar a passagem da Imagem Peregrina. Confira a lista dos próximos pontos de referência do percurso.

Pontos de Passagem do Traslado para Ananindeua e Marituba

Hospital Ophir Loyola Mercado de São Braz Colégio Estadual Visconde de Souza Franco SEMAD Hospital Porto Dias Paróquia Santa Cruz IPMB RBA TV Igreja Messiânica do Brasil UEPA Palácio do Governo do Pará TJPA SESAN Superintendência da Policia Federal Capela de Nossa Senhora de Loreta SETRANS Fundação Pestalozzi do Pará Tuna Luso CMBEL EEEF Proventório Santa Terezinha Ministério da Agricultura DNIT Shopping Castanheira Paróquia Cristo Rei Instituto Bom Pastor Unimed BR UNAMA BR (PARADA PARA ALMOÇO) Paróquia São Miguel Arcanjo Paróquia Santo Antônio de Pádua Viação Forte Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe ESMAC Paróquia do Divino Espírito Santo Paróquia Nossa Senhora do Amparo Paróquia Santa Rita de Cássia Paróquia de São Lucas Evangelista (próximo local) Paróquia de Santa Paula Frassinetti Paróquia Santo Inácio de Loyola Paróquia Ascensão do Senhor Paróquia Transfiguração do Senhor Igreja Matriz Santa Maria Mãe de Deus Colégio Nossa Senhora da Anunciação São Camilo - Hospital Anita Gerosa Paróquia Menino Deus Prefeitura de Ananindeua Igreja Matriz de Ananindeua (Destino Final)

Percurso detalhado

O percurso completo do Traslado abrange importantes vias de Belém e da Região Metropolitana. Após sair de Nazaré, o trajeto inclui a BR-316 e se aprofunda por bairros de Ananindeua e Marituba, passando pelas seguintes vias:

Belém: Avenida Nazaré → Avenida Magalhães Barata → Avenida Almirante Barroso → BR-316 .

Ananindeua/Marituba: Rua São Benedito → Passagem Jarbas Passarinho → Rodovia Transcoqueiro → Rodovia Mário Covas → Avenida Três Corações → Travessas WE 31 e WE 16 → Rua da Providência → Avenida D. Vicente Zico → Travessa WE 54 → Avenida Milton Taveira → Travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75 → SN 24 → Avenida Arterial 5-A → Estrada do Icuí-Guajará → Rua Santa Fé → Avenida Professor Amintas Pinheiro → Estrada do Guajará → Avenida Independência → Avenida Arterial 5-A → Avenida Rio Solimões → Estrada do Curuçambá → Estrada do Maguari → Avenida Cláudio Sanders, retornando à BR-316.

A chegada da Imagem Peregrina na Igreja Matriz de Ananindeua marca a abertura da noite de vigília, que antecede a Romaria Rodoviária, a ser realizada na manhã de sábado (11).

Próxima Etapa: Após a chegada em Ananindeua, a programação do Círio segue com a Romaria Rodoviária, a Romaria Fluvial e a Moto Romaria, antes da tradicional Trasladação no sábado à noite e a Procissão Principal no domingo (12).