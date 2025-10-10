Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Papa Leão XIV envia mensagem de bênção aos fiéis do Círio de Nazaré 2025

O comunicado foi enviado, nesta sexta-feira (10/10), pela Nunciatura Apostólica no Brasil ao Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, e inclui uma Bênção Apostólica aos participantes da festa

Fabyo Cruz
fonte

Papa Leão XIV envia mensagem de bênção aos fiéis do Círio de Nazaré 2025 (Foto: Reprodução)

O Papa Leão XIV enviou, por meio de telegrama, uma mensagem aos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré em Belém por ocasião do Círio de 2025, uma das maiores manifestações religiosas do mundo. O comunicado foi enviado, nesta sexta-feira (10/10), pela Nunciatura Apostólica no Brasil ao Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, e inclui uma Bênção Apostólica aos participantes da festa.

A mensagem, transmitida pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, destaca a devoção e a confiança dos devotos na Mãe de Deus. O texto ressalta a preparação espiritual que antecede o Círio, citando a participação de milhares de famílias na meditação da Palavra de Deus e na oração do Santo Rosário. O Papa Leão XIV afirmou unir-se às manifestações de fé com “sincera e profunda expressão de filial devoção” e saudou a dedicação do povo paraense à Virgem Mãe.

image

Além de reconhecer a importância local do Círio, a mensagem papal associa a celebração a um compromisso universal, ressaltando o cuidado com a “Casa Comum” e a súplica pelo “dom da paz para todo o mundo”. O Santo Padre também prestou homenagem à Rainha da Amazônia e pediu, por sua intercessão, graças e favores celestiais para todos os devotos que buscam honrar a “Mãe e Rainha de toda a Criação”.

O telegrama conclui com a concessão da Bênção Apostólica, reforçando a relevância espiritual do Círio e fortalecendo os laços entre o Vaticano e os fiéis paraenses. A carta da Nunciatura Apostólica, assinada pelo Núncio Giambattista Diquattro, acrescenta votos de “cordial respeito, profunda estima e alegria”, manifestando união em oração com o povo de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda