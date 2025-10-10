Papa Leão XIV envia mensagem de bênção aos fiéis do Círio de Nazaré 2025

O Papa Leão XIV enviou, por meio de telegrama, uma mensagem aos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré em Belém por ocasião do Círio de 2025, uma das maiores manifestações religiosas do mundo. O comunicado foi enviado, nesta sexta-feira (10/10), pela Nunciatura Apostólica no Brasil ao Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, e inclui uma Bênção Apostólica aos participantes da festa.

A mensagem, transmitida pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, destaca a devoção e a confiança dos devotos na Mãe de Deus. O texto ressalta a preparação espiritual que antecede o Círio, citando a participação de milhares de famílias na meditação da Palavra de Deus e na oração do Santo Rosário. O Papa Leão XIV afirmou unir-se às manifestações de fé com “sincera e profunda expressão de filial devoção” e saudou a dedicação do povo paraense à Virgem Mãe.

Além de reconhecer a importância local do Círio, a mensagem papal associa a celebração a um compromisso universal, ressaltando o cuidado com a “Casa Comum” e a súplica pelo “dom da paz para todo o mundo”. O Santo Padre também prestou homenagem à Rainha da Amazônia e pediu, por sua intercessão, graças e favores celestiais para todos os devotos que buscam honrar a “Mãe e Rainha de toda a Criação”.

O telegrama conclui com a concessão da Bênção Apostólica, reforçando a relevância espiritual do Círio e fortalecendo os laços entre o Vaticano e os fiéis paraenses. A carta da Nunciatura Apostólica, assinada pelo Núncio Giambattista Diquattro, acrescenta votos de “cordial respeito, profunda estima e alegria”, manifestando união em oração com o povo de Belém.