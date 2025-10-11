Hino do Círio tem origem maranhense e passou por adaptação antes de se tornar símbolo da procissão

O tradicional hino “Vós sois o lírio mimoso”, entoado há gerações pelos fiéis durante o Círio de Nazaré, tem origem maranhense e passou por adaptações antes de se consolidar como uma das expressões mais fortes da fé mariana no Pará. A informação foi compartilhada pela jornalista e criadora de conteúdo Priscila Bentes, idealizadora do perfil Rio das Letras, dedicado a livros, autores e memórias da Amazônia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira]]

A letra original foi escrita em 24 de outubro de 1909 pelo poeta maranhense Euclydes de Faria, conhecido por seus versos de humor. O texto foi composto para marcar o lançamento da pedra fundamental da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. À época, a canção foi dedicada a Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, patrona da Ordem dos Barnabitas — o que explica um detalhe que causou desconforto entre devotos: a ausência do título de “Virgem” de Nazaré no hino.

Para corrigir isso, o maestro Aldebaro Klautau, a pedido do padre Afonso Giorgio, fez uma modificação na segunda estrofe, transformando-a no famoso refrão:

“Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé.

Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré.”

O título também foi alterado: passou de “Hino à Virgem de Nazaré” para “Vós sois o lírio mimoso”. Com a mudança, o canto foi rapidamente incorporado às missas, novenas e procissões, tornando-se um dos símbolos do Círio.

Mais de um século depois, o hino segue presente na memória afetiva dos paraenses e na liturgia da maior manifestação religiosa da Amazônia, que chega este ano à sua 233ª edição.