Círio 2025

Grupo de amigas chega de madrugada para ver a Descida da Imagem Original do Glória

Advogada e grupo de amigas relatam a emoção de acompanhar a Descida da Imagem Original do Glória, na Basílica Santuário

Gabriel da Mota
fonte

Grupo "Amigas do Glória". (Foto: Gabriel da Mota/O Liberal)

A força da fé nazarena se manifesta desde a madrugada deste sábado (11) na Basílica Santuário. Muito antes de a cerimônia de Descida da Imagem Original do Glória acontecer, ao meio-dia, a Basílica já está lotada de fiéis ansiosos por um momento de íntima devoção com a Imagem que deu origem ao Círio de Nazaré.

Uma das devotas a chegar cedo foi a advogada Conceição Lobato, de 52 anos, que estava na porta da Basílica Santuário às 5h30 da manhã. Para ela, o momento da descida da Imagem Original é o seu Círio particular; um momento de profunda gratidão. "Eu digo que esse momento é o meu Círio. Porque é meu momento de intimidade com ela e que eu venho muito pra agradecer, muito mais do que pedir", afirma. "Eu sou uma Mariana muito apaixonada por ela. Então é o meu momento de gratidão", acrescenta.

A advogada, que frequenta a cerimônia há muitos anos, expressou sua gratidão pela saúde, pela vida e pelo filho autista, a quem considera um anjo na terra. Ela tem a certeza de que foi Nossa Senhora que a destinou a ele, definindo-o como sua maior gratidão.  

'Amigas do Glória' chegaram às três da madrugada

Outro exemplo de devoção e organização é o grupo "Amigas do Glória". A jornalista Jamilly Rodrigues, de 50 anos, uma das integrantes, relata que o grupo se formou ao longo de anos e algumas delas se reúnem há mais de 30 anos para a descida. "Nós chegamos hoje por volta das 3h da manhã. Então, ficamos lá fora, rezando. Tinha um rapaz que estava puxando o terço. Então, a gente já fica nessa ansiedade, esperando o horário de abrir a Basílica", diz.  

O grupo, que se reúne para oração durante o ano todo, inclusive no WhatsApp, e organiza uma camisa temática anualmente, já chegou a fazer vigílias na frente da Basílica na noite de sexta-feira, esperando a abertura da Basílica. Jamilly compartilha a emoção de se desconectar um pouco da rotina acelerada da cobertura do Círio e focar no significado principal. "Eu sinto uma emoção muito forte. É um momento realmente de muita oração", explica.

Para Jamilly, o próprio ambiente na Basílica contribui para uma corrente de oração e contrição. "Tudo isso eu acho que é um momento e um ambiente muito propício pra oração, pra comunhão, pra contrição com Deus, com Nossa Senhora, um momento de agradecimento", avalia. "É um momento que realmente eu aproveito pra agradecer as bênçãos alcançadas e pedir também pelas pessoas que a gente traz, as orações que a gente traz aqui no nosso coração também", conclui.

