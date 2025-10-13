Foto de homem com pedaço da corda do Círio 2025 viraliza; saiba a história por trás da imagem

Uma foto de um homem segurando um grande pedaço da corda do Círio de Nazaré 2025, que viralizou nas redes sociais na noite do último sábado (11/10), após a Trasladação, gerou grande repercussão e curiosidade entre internautas. O momento foi registrado após o percurso da procissão, mas a imagem acabou sendo mal interpretada, com algumas pessoas pensando que o devoto havia levado a corda inteira.

O registro aconteceu durante o tradicional momento em que os devotos do grupo “Amigos da Corda” se reúnem para tirar uma foto e dividir o pedaço da corda. Procurado pela Redação Integrada de O Liberal, um dos diretores do grupo, Pirlo Souza, deu detalhes sobre o acontecimento e explicou a verdadeira história por trás da foto.

Ele explicou que, ao contrário do que muitos pensaram, o pedaço da corda não foi retirado sozinho pelo homem na foto, mas sim dividido entre 62 pessoas, sendo 48 do grupo e o restante, participantes da procissão. Pirlo também explicou como o pedaço foi cortado e distribuído.

“No momento do corte, haviam cerca de 25 pessoas segurando a corda. Então o pedaço passou a ter quase dois metros. A partir disso, nós fomos comunicando onde iríamos repartir. Esse pedaço foi dado para o pessoal do lado esquerdo e também para o lado direito, onde nós, do grupo, estávamos”, contou o diretor.

Ele ainda contou que, após a divisão entre os membros do grupo, o restante da corda foi doado a fiéis que não conseguiram concluir o percurso com a corda por conta de rompimentos nas estações. "O que sobrou, demos para algumas senhoras e uns jovens que me pediram, que também não conseguiram porque a estação deles quebrou", disse.

Ele ressaltou que a divisão da corda acontece tradicionalmente ao final da caminhada, após realizarem uma oração de agradecimento. Pirlo também disse que o grupo, que participa da Trasladação do Círio há 10 anos, vai "caminhando e protegendo a corda durante todo o percurso".

A imagem do devoto segurando o grande pedaço da corda rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando uma série de comentários engraçados e memes. "Tão indo fazer até punho de rede com a corda do Círio", brincou um comentário. Outro usuário comentou: "Leva logo a Santa pra ti, caboclo Plácido!".

Pirlo também comentou sobre a repercussão da foto nas redes sociais. Ele acredita que as pessoas se assustaram com o tamanho do pedaço de corda que o devoto segurava, mas reforçou que não há motivo para preocupação.

"Eu falei que o importante é a gente estar bem com a nossa fé. A gente faz tudo isso para agradecer a nossa caminhada. E o que mais importa é a nossa devoção e o respeito à nossa tradição, mais do que o que as pessoas vão achar", completou Pirlo Souza.

Após o corte, ele e os demais participantes compartilharam os pedaços com quem fez parte da caminhada, incluindo aqueles que não conseguiram participar por questões de saúde ou distância. "A gente guarda a corda, envia para pessoas que não puderam vir, para familiares e amigos que fazem parte da nossa história", finalizou o líder do grupo.

❌ Cortar a corda é crime?

O corte antecipado da corda é proibido. Embora não exista um artigo específico no Código Penal sobre “cortar a corda do Círio”, a prática pode gerar responsabilidade civil e penal, incluindo lesão corporal ou, em casos graves, até homicídio culposo. A campanha “Não Corte a Corda”, apoiada pela Polícia Militar, alerta que o ato coloca em risco a segurança dos promesseiros, gera tumultos e prejudica a fé e a organização da procissão.

A corda só deve ser cortada ao final da procissão, quando desatrelada da berlinda, permitindo que os promesseiros guardem pedaços como lembrança sem comprometer a segurança dos demais.