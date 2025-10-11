Fiéis superam fronteiras e são tomados por emoção todos os anos para ver imagem peregrina

A maranhense Maria Deusilene Rocha vem todos os anos prestigiar o Círio de Nazaré, em Belém. Ela aguarda no espaço do novo Porto Futuro, para a passagem da imagem peregrina após o encerramento do Círio Fluvial. Com exceção do ano passado, quando ela não conseguiu participar, a fiel afirma que volta anualmente, sem nenhuma promessa específica para pagar, apenas para prestigiar Nossa Senhora.

Maria está a espera da imagem desde às 9h deste sábado (11). E, neste ano, trouxe a família com ela para ver de perto a festividade. Após cumprir a meta de encontrar a rainha da Amazônia, o plano é aproveitar um pouco da cultura local. “Depois daqui eu vou lá par ao Ver-o-Peso, tomar um açaí com aquele peixinho”, responde alegre sobre o restante do dia.

Também com presença confirmada ano após ano, Maria do Socorro conta que emocionada que mantém via a tradição de aguardar o fim da romaria fluvial na área do Cais do Porto. Essa recepção é sempre marcada, segundo ela, por um sentimento intenso e difícil de descrever. “É muita emoção, eu não tenho nem palavras para explicar”, afirma.

Ela também aguarda desde às 9h e destaca que a presença é apenas para agradecer pela vida. No seu caso, o roteiro do restante do dia é um pouco diferente. Socorra pretende acompanhar o Arrastão do Círio após o encontro com a imagem peregrina, outro hábito que ela cultiva anualmente.