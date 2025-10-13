Ficou doente depois do Círio? Veja causas, sintomas e cuidados necessários

A intensa programação do Círio de Nazaré pode levar fiéis a adoecerem nos dias seguintes à festividade. A combinação de exaustão física, aglomeração e mudanças na rotina alimentar favorece a propagação de doenças respiratórias e gastrointestinais, segundo especialistas.

De acordo com a médica pneumologista da Saúde no Lar, Michelle Andreata, em entrevista ao portal Terra, a procura por atendimento médico tende a aumentar após grandes celebrações, como o “natal paraense”. “É comum ter quadros virais após a grande festividade devido ao aumento do risco de contágio causado por aglomerações e, em alguns casos, pela ingestão de alimentos ou água contaminados durante o período”, explica.

A médica acrescenta que a imunidade pode ficar temporariamente reduzida em razão da rotina intensa de eventos e do pouco descanso.

Principais doenças e sintomas após o Círio

Entre as doenças virais mais comuns nesse período estão:

Covid-19;

Gripes e resfriados, como Influenza e Rinovírus.

Caso os sintomas persistam, Andreata reforça a importância de buscar atendimento médico para evitar complicações, como pneumonia e desidratação severa.

Ela orienta que, em casos de viroses respiratórias, lavar as narinas com soro fisiológico, usar analgésicos e antipiréticos para controlar febre e dor, e medicamentos específicos para náusea ou diarreia podem ajudar — sempre sob orientação médica.

Cuidados e prevenção após o Círio

Para ajudar na recuperação, os especialistas recomendam:

Ingerir bastante líquido;

Manter alimentação saudável e leve;

Descansar o corpo e respeitar os limites físicos.

Sintomas como tosse, coriza e dor de garganta exigem isolamento social e o uso de máscara para evitar o contágio.

O infectologista Rodrigo Lins, em entrevista à Agência Brasil, reforça: “No mundo das doenças infecciosas, quanto mais você se expõe a outras pessoas, maior o risco de encontrar alguém transmitindo um patógeno. Muitas vezes, a pessoa está doente e nem sabe”.

Medidas de proteção indicadas por especialistas

Após o Círio, a recomendação é:

Aguardar alguns dias antes de visitar pessoas vulneráveis;

Usar máscara em locais fechados;

Observar sintomas e se autoavaliar.

A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella, destaca a importância de evitar visitas a crianças pequenas sem máscara e de manter a vacinação contra a Covid-19 em dia, especialmente entre grupos de risco.

Quem está mais vulnerável

Grupos que merecem maior atenção, segundo os especialistas:

Idosos com comorbidades;

Pessoas com imunidade baixa.

Vírus respiratórios como covid-19, VSR (vírus sincicial respiratório) e Influenza podem causar complicações graves e até levar à morte em casos mais severos.

Dicas para o próximo Círio

Médicos recomendam alguns cuidados simples para aproveitar o Círio com mais segurança:

Evitar compartilhar alimentos e bebidas;

Hidratar-se frequentemente;

Priorizar refeições leves e de origem confiável.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)