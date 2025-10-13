Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Ficou doente depois do Círio? Veja causas, sintomas e cuidados necessários

Após o Círio de Nazaré, médicos alertam para aumento de viroses e doenças causadas por aglomeração, cansaço e alimentação inadequada

Jennifer Feitosa
fonte

Após a festividade, especialistas alertam para aumento de viroses e outros problemas de saúde causados por aglomeração e exaustão (Carmem Helena / O Liberal)

A intensa programação do Círio de Nazaré pode levar fiéis a adoecerem nos dias seguintes à festividade. A combinação de exaustão física, aglomeração e mudanças na rotina alimentar favorece a propagação de doenças respiratórias e gastrointestinais, segundo especialistas.

De acordo com a médica pneumologista da Saúde no Lar, Michelle Andreata, em entrevista ao portal Terra, a procura por atendimento médico tende a aumentar após grandes celebrações, como o “natal paraense”. “É comum ter quadros virais após a grande festividade devido ao aumento do risco de contágio causado por aglomerações e, em alguns casos, pela ingestão de alimentos ou água contaminados durante o período”, explica.

A médica acrescenta que a imunidade pode ficar temporariamente reduzida em razão da rotina intensa de eventos e do pouco descanso.

VEJA MAIS

image Sobrou comida do almoço do Círio? Confira como armazenar e em até quantos dias você pode consumi-la
Aprenda a congelar de forma correta a maniçoba, o pato no tucupi e o peru que sobrou em casa. E veja o que pode e o que não pode ser congelado

image Milagre de Nazaré: promesseira é absolvida após ser acusada durante 5 anos pela morte de padre
A promesseira Daniele Moura contou com detalhes que foi acusada de ter assassinado um padre, que era amigo da família

image Comeu muito no Círio? 5 chás ajudam a aliviar barriga inchada e desconforto abdominal
Especialista indica chás que ajudam a aliviar dores abdominais e dá dicas para melhorar o bem-estar para quem abusou da maniçoba e comidas típicas de Círio

Principais doenças e sintomas após o Círio

Entre as doenças virais mais comuns nesse período estão:

  • Covid-19;
  • Gripes e resfriados, como Influenza e Rinovírus.

Caso os sintomas persistam, Andreata reforça a importância de buscar atendimento médico para evitar complicações, como pneumonia e desidratação severa.

Ela orienta que, em casos de viroses respiratórias, lavar as narinas com soro fisiológico, usar analgésicos e antipiréticos para controlar febre e dor, e medicamentos específicos para náusea ou diarreia podem ajudar — sempre sob orientação médica.

Cuidados e prevenção após o Círio

Para ajudar na recuperação, os especialistas recomendam:

  • Ingerir bastante líquido;
  • Manter alimentação saudável e leve;
  • Descansar o corpo e respeitar os limites físicos.

Sintomas como tosse, coriza e dor de garganta exigem isolamento social e o uso de máscara para evitar o contágio.

O infectologista Rodrigo Lins, em entrevista à Agência Brasil, reforça: “No mundo das doenças infecciosas, quanto mais você se expõe a outras pessoas, maior o risco de encontrar alguém transmitindo um patógeno. Muitas vezes, a pessoa está doente e nem sabe”.

Medidas de proteção indicadas por especialistas

Após o Círio, a recomendação é:

  • Aguardar alguns dias antes de visitar pessoas vulneráveis;
  • Usar máscara em locais fechados;
  • Observar sintomas e se autoavaliar.

A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella, destaca a importância de evitar visitas a crianças pequenas sem máscara e de manter a vacinação contra a Covid-19 em dia, especialmente entre grupos de risco.

Quem está mais vulnerável

Grupos que merecem maior atenção, segundo os especialistas:

  • Idosos com comorbidades;
  • Pessoas com imunidade baixa.

Vírus respiratórios como covid-19, VSR (vírus sincicial respiratório) e Influenza podem causar complicações graves e até levar à morte em casos mais severos.

Dicas para o próximo Círio

Médicos recomendam alguns cuidados simples para aproveitar o Círio com mais segurança:

  • Evitar compartilhar alimentos e bebidas;
  • Hidratar-se frequentemente;
  • Priorizar refeições leves e de origem confiável.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

viroses

cuidados pós-Círio
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda