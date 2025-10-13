Ficou doente depois do Círio? Veja causas, sintomas e cuidados necessários
Após o Círio de Nazaré, médicos alertam para aumento de viroses e doenças causadas por aglomeração, cansaço e alimentação inadequada
A intensa programação do Círio de Nazaré pode levar fiéis a adoecerem nos dias seguintes à festividade. A combinação de exaustão física, aglomeração e mudanças na rotina alimentar favorece a propagação de doenças respiratórias e gastrointestinais, segundo especialistas.
De acordo com a médica pneumologista da Saúde no Lar, Michelle Andreata, em entrevista ao portal Terra, a procura por atendimento médico tende a aumentar após grandes celebrações, como o “natal paraense”. “É comum ter quadros virais após a grande festividade devido ao aumento do risco de contágio causado por aglomerações e, em alguns casos, pela ingestão de alimentos ou água contaminados durante o período”, explica.
A médica acrescenta que a imunidade pode ficar temporariamente reduzida em razão da rotina intensa de eventos e do pouco descanso.
VEJA MAIS
Principais doenças e sintomas após o Círio
Entre as doenças virais mais comuns nesse período estão:
- Covid-19;
- Gripes e resfriados, como Influenza e Rinovírus.
Caso os sintomas persistam, Andreata reforça a importância de buscar atendimento médico para evitar complicações, como pneumonia e desidratação severa.
Ela orienta que, em casos de viroses respiratórias, lavar as narinas com soro fisiológico, usar analgésicos e antipiréticos para controlar febre e dor, e medicamentos específicos para náusea ou diarreia podem ajudar — sempre sob orientação médica.
Cuidados e prevenção após o Círio
Para ajudar na recuperação, os especialistas recomendam:
- Ingerir bastante líquido;
- Manter alimentação saudável e leve;
- Descansar o corpo e respeitar os limites físicos.
Sintomas como tosse, coriza e dor de garganta exigem isolamento social e o uso de máscara para evitar o contágio.
O infectologista Rodrigo Lins, em entrevista à Agência Brasil, reforça: “No mundo das doenças infecciosas, quanto mais você se expõe a outras pessoas, maior o risco de encontrar alguém transmitindo um patógeno. Muitas vezes, a pessoa está doente e nem sabe”.
Medidas de proteção indicadas por especialistas
Após o Círio, a recomendação é:
- Aguardar alguns dias antes de visitar pessoas vulneráveis;
- Usar máscara em locais fechados;
- Observar sintomas e se autoavaliar.
A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella, destaca a importância de evitar visitas a crianças pequenas sem máscara e de manter a vacinação contra a Covid-19 em dia, especialmente entre grupos de risco.
Quem está mais vulnerável
Grupos que merecem maior atenção, segundo os especialistas:
- Idosos com comorbidades;
- Pessoas com imunidade baixa.
Vírus respiratórios como covid-19, VSR (vírus sincicial respiratório) e Influenza podem causar complicações graves e até levar à morte em casos mais severos.
Dicas para o próximo Círio
Médicos recomendam alguns cuidados simples para aproveitar o Círio com mais segurança:
- Evitar compartilhar alimentos e bebidas;
- Hidratar-se frequentemente;
- Priorizar refeições leves e de origem confiável.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA