Estrelas da música paraense cantam para as mães em evento da Diretoria do Círio

A cantora Fafá de Belém, uma das maiores representantes da música paraense, é uma das atrações do tradicional evento “Mamãe vai dançar”, realizado pela Diretoria do Círio, em homenagem ao Dia das Mães. Junto com Fafá, estará todo o seu time da última edição do The Voice, além das cantoras Liah Soares, Carol Ferreira, Bia Dourado e Banda Warilou. O show “Elas cantam pra mamãe”, que volta a ocorrer após dois anos suspenso por conta da pandemia de covid-19, ocorre na próxima sexta-feira (6), a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense.

VEJA MAIS

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a realização do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, além de colaborar para as obras sociais da Paróquia de Nazaré.

Fafá de Belém tem uma longa trajetória na Música Popular Brasileira. Ela afirma que é sempre uma felicidade enorme cantar em Belém, por causa da receptividade e carinho dos paraenses. Segundo a cantora, quem for ao show, poderá esperar uma apresentação com bastante participação do público e a sua energia contagiante.

De acordo com o diretor de eventos do Círio 2022, Ronaldo Martins, “o show é especial para as mães, já que é o retorno deste tradicional momento após dois anos sem sua realização. E como sempre, teremos momentos prazerosos com o melhor da música paraense, representada por essas talentosas cantoras e a inesquecível Banda Warilou, que se consagrou dentre várias gerações, além de contribuir para os eventos sociais da comunidade católica do estado e valorizar a presença das mães no núcleo da família”.

Talento e versatilidade

Considerada um dos grandes nomes de sua geração, a cantora, compositora e multi-instrumentista Liah Soares também fará uma participação no show. “Vou levar muita alegria, carimbó e umas canções especiais do Roberto Carlos, além de cantar pela primeira vez ‘A Cor do Amor’”, destaca Liah. Produzida por Zeca Baleiro em seu álbum "Infinito", a artista comemora o seu dueto com o cantor Roberto Carlos na canção romântica “A Cor do Amor” de sua autoria, lançada em novembro de 2021 e já conta com quase três milhões de visualizações no YouTube, além de ter feito parte da trilha sonora da novela das 21h da TV Globo, “Um Lugar ao Sol”.

“O público pode esperar os grandes sucessos da banda, além de um repertório de músicas em quase sua totalidade paraense, com os ritmos que influenciaram esses 32 anos de carreira, isso regado a muita alegria, que é a nossa marca registrada”, é o que garante Joba, vocalista da banda Warilou, outra atração da noite. A banda surgiu nos estúdios de Belém no final dos anos 80. Na década de 90 gravou seu primeiro disco e ficaram conhecidos como representantes da lambada paraense. Atualmente, após um recesso de quase 15 anos, a banda retorna aos palcos para comemorar os 33 anos de trabalho, ainda com a formação original, além de Joba, as cantoras Nicinha e Suelene.

As mesas e os camarotes, para quem vai curtir a programação, já estão à venda na Diretoria da Festa, localizada no Centro Social de Nazaré, ao lado do espaço onde funciona o Arraial de Nazaré, em Belém, e também através do site https://www.bilheteriadigital.com/elas-cantam-para-as-mamae-06-de-maio. Outros pontos também foram disponibilizados para venda.

Serviço

“Mamãe vai Dançar” com o show “Elas cantam pra mamãe”

Dia 6 de maio, a partir das 20h

Sede Campestre da Assembleia Paraense

(Av. Almirante Barroso, 4614)

Mais informações: (91) 99262-8745

Locais de venda de ingressos: Melissa (Pátio Belém, Boulevard Shopping e Parque Shopping); Loja JEF (Bosque Grão-Pará); Abuze (Pátio Belém); Ótica Diniz (Shopping Metrópole); Posto Top 24h (Pariquis com 14 de março); Espaço Náutico Marine Clube; site e app Bilheteria Digital; Centro Social de Nazaré.