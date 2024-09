Entrega das gratuidades para arquibancada do Círio será nesta quarta (25)

Começa nesta quarta-feira (25) a entrega das gratuidades da arquibancada do Círio, na Casa de Plácido, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário, mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no horário de 8 às 15h. A previsão é que saia o 2ª lote de vendas, a previsão é dia 1º de outubro, mas a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) vai confirmar.

O Círio 2024 contará com arquibancadas para 13 mil lugares, montados pela LOC ENGENHARIA, sendo 6 mil para a Trasladação e 6 mil para o Círio. Deste total, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Círio e 600 para a Trasladação. Para as crianças de até dois anos de idade, o direito da gratuidade é garantido sem a necessidade de cadastro.

Os ingressos das arquibancadas para o Círio de Nazaré 2024, em Belém, esgotaram no mesmo dia da abertura para vendas. Foram menos de 24 horas para que todos os lugares fossem vendidos e as gratuidades preenchidas, segundo Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).