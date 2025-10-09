Capa Jornal Amazônia
‘Ela é tudo pra gente’, diz feirante durante visita da Imagem Peregrina ao Ver-O-Peso

A passagem ocorreu na manhã dessa quinta-feira (9) e é parte da programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Lívia Ximenes
fonte

Visita Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Mercado do Peixe, no Complexo do Ver-O-Peso (Ivan Duarte / O Liberal)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou, pelo 12º ano, o Complexo do Ver-O-Peso na manhã dessa quinta-feira (9). A passagem da Santa é parte da programação do Círio, festejo que celebra a Rainha da Amazônia. O momento foi de emoção aos feirantes.

Flávio Araújo trabalha no Mercado de Peixe há 35 anos e se emocionou durante a visitação. Para o vendedor, Nossa Senhora de Nazaré proporciona trabalho e saúde. “Ela é muito forte e muito apoderada. Viu só?! Ela passou, fui logo lagrimando”, disse.

“É muito importante mesmo pra nossa família, nosso trabalho, pra todos que estão aqui, que trabalham aqui. Ela simboliza muita força pra gente. Ela é tudo pra gente”, ressalta.

