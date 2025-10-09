Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reúne fiéis em visita ao Ver-o-Peso

A passagem da Rainha da Amazônia aconteceu na manhã desta quinta-feira (9/10)

Fabyo Cruz
fonte

Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reúne devotos no Ver-O-Peso (Ivan Duarte / O Liberal)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reuniu fiéis na manhã desta quinta-feira (9/10) durante a 12ª Visita ao Complexo do Ver-o-Peso, um dos eventos que antecedem o Círio de Nazaré. A caminhada, marcada pela fé e emoção, integrou trabalhadores, feirantes e devotos em um dos locais mais emblemáticos de Belém.

VEJA MAIS

image Após 18 anos registrando o Círio, fotógrafo devoto assina imagem do cartaz oficial
Promessa de gratidão levou Osmarino Souza a transformar a fé em missão: fotografar todos os anos a grande procissão em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

[[(standard.Article) Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?]]

[[(standard.Article) Decoração floral do Círio exige cálculo minucioso e sensibilidade espiritual]]

A concentração ocorreu por volta das 5h30, na Ladeira do Castelo, de onde a imagem saiu em procissão pelas ruas do centro histórico. Os devotos percorreram espaços como a própria Ladeira do Castelo, a Feira do Açaí, a Pedra do Peixe, o Mercado de Ferro e o Ver-o-Peso, em um percurso que culminou com a celebração eucarística às 6h, presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar de Belém.

Durante a caminhada, o padre André Nascimento conduziu momentos de oração e reflexão junto aos fiéis. “Principalmente neste ano em que o tema do Círio nos coloca em sinal, em contato com toda a criação — Maria, Mãe, Rainha de toda a criação — ir ao Ver-o-Peso significa abençoar estas pessoas que diariamente contribuem também, ajudando tantos irmãos e irmãs na criação, na venda dos peixes, dos frutos que são próprios da nossa terra. E que Nossa Senhora de Nazaré continue intercedendo por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”, disse o sacerdote.

Entre os participantes estava Maria dos Santos, de 82 anos, que há 43 anos trabalha vendendo café da manhã no Ver-o-Peso. Ela acompanhou a celebração com devoção e falou sobre a importância do momento. “Vim assistir à missa e acompanho muitas vezes. Agora já não tenho mais força de acompanhar o Círio. Saía da igreja e acompanhava até a Basílica de Nazaré. Agora eu não tenho mais força, mas continuo caminhando aqui. Nesse período do Círio, a mensagem que deixo é para que Deus abençoe o povo, aqueles que venham caminhar com fé por toda a vida. A fé da gente nos leva a Jesus. A palavra de Deus é segura para nós. E a mãe de Jesus guia também a fé do Evangelho de Deus. Amém”, afirmou.

Flávio Araújo trabalha no Mercado de Peixe há 35 anos, e se emocionou durante a visitação. Para o vendedor, Nossa Senhora de Nazaré proporciona trabalho e saúde. “Ela é muito forte e muito poderosa. Ela passou, fui logo lagrimando”, disse. “É muito importante mesmo pra nossa família, nosso trabalho, pra todos que estamos aqui, que trabalham aqui. Ela simboliza muita força pra gente. Ela é tudo pra gente”, ressalta.

Também presente, Jucileide Silva, de 61 anos, que trabalha há 25 anos nas proximidades do Ver-o-Peso, destacou o significado da visita da Imagem Peregrina. “Simboliza tudo de bom, muita fé. Eu largo tudo e vou atrás. Faço questão. Porque, embora tenha muitas pessoas que não creem, eu creio muito em Nossa Senhora de Nazaré. Todos os anos venho participar. Quando vejo os fogos, corro para acompanhar. A mensagem que deixo é de muita fé: que todos venham confiantes, que o que desejam do fundo do coração será alcançado. Meus amigos, permaneçam firmes na fé. Quem não pôde ir até ela, Nossa Senhora vem até nós. Todos os anos ela vem nos visitar. Tenham muita fé, porque Nossa Senhora de Nazaré é verdadeiramente a nossa mãe”, disse.

Organizada pela Arquidiocese de Belém, pelo Movimento de Cursilhos de Cristandade (GED/Belém) e pelo Instituto Ver-o-Peso, a visita fez parte da série de eventos preparatórios para o Círio 2025, que será realizado no segundo domingo de outubro. A passagem da imagem pelo mercado reforçou a ligação entre a devoção mariana e o cotidiano popular, abençoando o trabalho e a vida de quem movimenta diariamente o maior cartão-postal da capital paraense

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

Círio

círio 2025

círio de nazaré 2025

visita da imagem peregrina

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda