Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reúne fiéis em visita ao Ver-o-Peso

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reuniu fiéis na manhã desta quinta-feira (9/10) durante a 12ª Visita ao Complexo do Ver-o-Peso, um dos eventos que antecedem o Círio de Nazaré. A caminhada, marcada pela fé e emoção, integrou trabalhadores, feirantes e devotos em um dos locais mais emblemáticos de Belém.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?]]

[[(standard.Article) Decoração floral do Círio exige cálculo minucioso e sensibilidade espiritual]]

A concentração ocorreu por volta das 5h30, na Ladeira do Castelo, de onde a imagem saiu em procissão pelas ruas do centro histórico. Os devotos percorreram espaços como a própria Ladeira do Castelo, a Feira do Açaí, a Pedra do Peixe, o Mercado de Ferro e o Ver-o-Peso, em um percurso que culminou com a celebração eucarística às 6h, presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar de Belém.

Durante a caminhada, o padre André Nascimento conduziu momentos de oração e reflexão junto aos fiéis. “Principalmente neste ano em que o tema do Círio nos coloca em sinal, em contato com toda a criação — Maria, Mãe, Rainha de toda a criação — ir ao Ver-o-Peso significa abençoar estas pessoas que diariamente contribuem também, ajudando tantos irmãos e irmãs na criação, na venda dos peixes, dos frutos que são próprios da nossa terra. E que Nossa Senhora de Nazaré continue intercedendo por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”, disse o sacerdote.

Entre os participantes estava Maria dos Santos, de 82 anos, que há 43 anos trabalha vendendo café da manhã no Ver-o-Peso. Ela acompanhou a celebração com devoção e falou sobre a importância do momento. “Vim assistir à missa e acompanho muitas vezes. Agora já não tenho mais força de acompanhar o Círio. Saía da igreja e acompanhava até a Basílica de Nazaré. Agora eu não tenho mais força, mas continuo caminhando aqui. Nesse período do Círio, a mensagem que deixo é para que Deus abençoe o povo, aqueles que venham caminhar com fé por toda a vida. A fé da gente nos leva a Jesus. A palavra de Deus é segura para nós. E a mãe de Jesus guia também a fé do Evangelho de Deus. Amém”, afirmou.

Flávio Araújo trabalha no Mercado de Peixe há 35 anos, e se emocionou durante a visitação. Para o vendedor, Nossa Senhora de Nazaré proporciona trabalho e saúde. “Ela é muito forte e muito poderosa. Ela passou, fui logo lagrimando”, disse. “É muito importante mesmo pra nossa família, nosso trabalho, pra todos que estamos aqui, que trabalham aqui. Ela simboliza muita força pra gente. Ela é tudo pra gente”, ressalta.

Também presente, Jucileide Silva, de 61 anos, que trabalha há 25 anos nas proximidades do Ver-o-Peso, destacou o significado da visita da Imagem Peregrina. “Simboliza tudo de bom, muita fé. Eu largo tudo e vou atrás. Faço questão. Porque, embora tenha muitas pessoas que não creem, eu creio muito em Nossa Senhora de Nazaré. Todos os anos venho participar. Quando vejo os fogos, corro para acompanhar. A mensagem que deixo é de muita fé: que todos venham confiantes, que o que desejam do fundo do coração será alcançado. Meus amigos, permaneçam firmes na fé. Quem não pôde ir até ela, Nossa Senhora vem até nós. Todos os anos ela vem nos visitar. Tenham muita fé, porque Nossa Senhora de Nazaré é verdadeiramente a nossa mãe”, disse.

Organizada pela Arquidiocese de Belém, pelo Movimento de Cursilhos de Cristandade (GED/Belém) e pelo Instituto Ver-o-Peso, a visita fez parte da série de eventos preparatórios para o Círio 2025, que será realizado no segundo domingo de outubro. A passagem da imagem pelo mercado reforçou a ligação entre a devoção mariana e o cotidiano popular, abençoando o trabalho e a vida de quem movimenta diariamente o maior cartão-postal da capital paraense