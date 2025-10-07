Capa Jornal Amazônia
E-book do Círio 2025 reúne história, símbolos e programação da festividade

Com linguagem acessível e visual atrativo, o e-book apresenta um panorama completo da festividade, que chega aos 233 anos de fé e tradição

O Liberal
fonte

Com linguagem acessível e visual atrativo, o e-book apresenta um panorama completo da festividade (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lança oficialmente o E-book do Círio 2025, uma publicação especial que reúne dados, curiosidades, história, símbolos e detalhes da programação da festividade deste ano. O material foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso à informação para jornalistas, romeiros, pesquisadores e para todos que desejam conhecer mais sobre a devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

Com linguagem acessível e visual atrativo, o e-book apresenta um panorama completo da festividade, que chega aos 233 anos de fé e tradição. Além da programação oficial das 14 romarias e dos principais eventos, o conteúdo traz informações históricas sobre o achado da imagem, os símbolos que compõem a procissão, curiosidades pouco conhecidas e informações úteis para a imprensa.

VEJA MAIS:

image Círio 2025: comunicadores recebem bênção em missa que marca início da cobertura do Círio
A Missa dos Comunicadores integra a programação oficial que antecede o Círio de Nazaré

image Com 530 trabalhadores voluntários, Casa de Plácido abre portas nesta quarta-feira (8)
O espaço surgiu para atender dignamente os peregrinos do Círio de Nazaré

O material está disponível gratuitamente e pode ser acessado no site oficial do Círio de Nazaré. A iniciativa reforça o compromisso da DFN com a transparência, preservação da memória e divulgação da tradição paraense para o Brasil e o mundo.

Palavras-chave

e-book do círio 2025 reúne história, símbolos e programação da festividade

dfn
Círio 2025
