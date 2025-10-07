e-book do círio 2025 reúne história, símbolos e programação da festividade

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lança oficialmente o E-book do Círio 2025, uma publicação especial que reúne dados, curiosidades, história, símbolos e detalhes da programação da festividade deste ano. O material foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso à informação para jornalistas, romeiros, pesquisadores e para todos que desejam conhecer mais sobre a devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

Com linguagem acessível e visual atrativo, o e-book apresenta um panorama completo da festividade, que chega aos 233 anos de fé e tradição. Além da programação oficial das 14 romarias e dos principais eventos, o conteúdo traz informações históricas sobre o achado da imagem, os símbolos que compõem a procissão, curiosidades pouco conhecidas e informações úteis para a imprensa.

O material está disponível gratuitamente e pode ser acessado no site oficial do Círio de Nazaré. A iniciativa reforça o compromisso da DFN com a transparência, preservação da memória e divulgação da tradição paraense para o Brasil e o mundo.