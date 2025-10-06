Círio 2025: comunicadores recebem bênção em missa que marca início da cobertura do Círio

Na semana do Círio de Nazaré, a Basílica Santuário se tornou, na noite desta segunda-feira (6), o ponto de encontro de jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, radialistas e assessores de imprensa que se preparam para mais uma intensa jornada de cobertura da maior manifestação de fé do povo paraense. A tradicional Missa dos Comunicadores reuniu profissionais para um momento de oração, reflexão e bênção, em preparação para o trabalho durante a quadra nazarena.

A celebração, presidida pelo Padre Josué Maria Bosco, vigário da Basílica, teve início às 18h e contou com momentos de agradecimento e partilha entre os participantes. O sacerdote destacou, em sua homilia, o papel fundamental da comunicação para a vivência e a propagação da fé.

“A comunicação é algo muito importante para a nossa sociedade. No Círio de Nazaré, os comunicadores prestam um serviço maravilhoso, levando a devoção e as informações sobre a fé e o amor de Deus a tantas pessoas que não conseguem vir”, ressaltou o padre Josué. “É importante que esses profissionais recebam essa bênção e esse envio, para que o trabalho também seja abençoado”, completou.

Muitos profissionais já acumulam anos de experiência cobrindo o Círio. A missa se tornou um marco na preparação da cobertura jornalística, simbolizando não apenas o início de um trabalho árduo, mas também um gesto de fé coletiva entre colegas de profissão.

Entre os comunicadores, Arcângela Sena, CEO do canal O Jeito que é Nosso, destacou a emoção renovada a cada Círio. Com mais de 30 anos de cobertura da festa, ela reconhece na missa um gesto de acolhimento e renovação espiritual para os profissionais.

“Eu cubro o Círio há 30 anos. Comecei na TV Liberal, ajudando a organizar toda a transmissão, e hoje continuo com o canal, que acabou se tornando uma extensão desse trabalho. Essa missa é muito simbólica para nós, porque é como se Nossa Senhora dissesse, ‘vai e faz o teu trabalho da melhor forma’. É uma bênção que renova a fé e o compromisso com a profissão”, afirmou.

Além de jornalistas de redação e emissoras, também participaram assessores e profissionais ligados à Diretoria da Festa de Nazaré, que acompanham de perto toda a programação oficial. Rosana Pinto, assessora da diretoria, destacou que a missa é uma oportunidade de pausa e conexão espiritual antes do início da intensa cobertura que se aproxima.

“O jornalista, para ser completo, precisa viver o Círio de Nazaré. É uma experiência única, profissional e espiritual. Como trabalhamos direto durante os eventos, nem sempre conseguimos participar das celebrações, então esse momento é muito importante. É quando conseguimos parar, fazer nossas orações e pedir proteção para o trabalho que vem pela frente”, explicou.

Rosana acompanha a festividade há 12 anos e conta que, mesmo com uma programação tradicional, cada edição traz emoções e histórias diferentes. “Todo Círio é novo. A gente conhece pessoas, vive momentos de devoção e testemunha gestos de fé que sempre nos tocam de forma diferente”, completou.

A Missa dos Comunicadores integra a programação oficial que antecede o Círio de Nazaré e simboliza o elo entre fé e profissão. Para muitos, é o momento de renovar o propósito de informar com responsabilidade e sensibilidade, registrando a fé de um povo que transforma as ruas de Belém em um imenso santuário a céu aberto.

Com as bênçãos recebidas, os comunicadores seguem agora para mais um ciclo de cobertura, prontos para contar as histórias, os reencontros e as emoções que fazem do Círio uma das maiores manifestações religiosaa do Brasil.