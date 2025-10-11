Drone perdido no Círio? Veja dicas para encontrar ou devolver um aparelho

Durante as procissões do Círio de Nazaré 2025, o uso de drones para capturar imagens aéreas se intensificou e, com isso, aumentaram também os relatos de drones caindo ou sendo perdidos no meio da multidão. Problemas como descarga de bateria, falhas técnicas ou colisões podem levar o equipamento ao solo. Mas, afinal, o que fazer se você perdeu ou encontrou um drone durante o Círio? Veja a seguir dicas e orientações.

Encontrou um drone? Saiba como agir com segurança

Se você localizar um drone no chão ou preso em algum ponto, evite tocá-lo imediatamente. Mesmo após a queda, o aparelho pode estar ativo e tentar reiniciar voo, fazendo com que suas hélices girem de forma repentina, o que pode causar ferimentos.

A orientação é simples:

Observe se o drone ainda tem luzes acesas;

Aguarde o desligamento total da bateria;

Mantenha o drone no local por algumas horas, pois o piloto pode estar tentando recuperá-lo pela última localização de GPS.

É preciso devolver o drone?

Sim. Supondo que o equipamento não estava sendo usado de forma ilegal, tentar devolvê-lo é a atitude mais ética e correta.

Caso você não consiga localizar o dono, informe imediatamente à polícia. Em hipótese alguma você deve desmontar, destruir ou utilizar o equipamento para uso próprio, pois ele continua sendo propriedade privada.

Como identificar o dono do drone encontrado?

Após garantir que o drone está desligado e seguro para manuseio, siga estes passos:

1. Procure por número de registro ou série

Drones com mais de 250g devem ser registrados. Esse número pode estar em uma etiqueta na parte inferior do equipamento. Anote e entregue para a polícia ou consulte em plataformas como a Stolen Drone Info.

2. Procure um cartão SD

Alguns drones armazenam fotos ou vídeos no cartão SD. O conteúdo pode ajudar a identificar o dono ou pelo menos fornecer pistas da região sobrevoada. No entanto, esse passo exige mais familiaridade com o equipamento.

3. Postagens em redes sociais e grupos locais

Publique fotos ou descrição do drone em grupos de WhatsApp locais, redes sociais e páginas relacionadas ao Círio. Muitas vezes, o dono pode estar buscando ativamente o equipamento perdido online.

Perdeu seu drone? Veja como tentar recuperar

Perder um drone pode ser frustrante, especialmente em um evento com grande concentração de pessoas. Mas existem formas de tentar encontrá-lo:

Utilize o aplicativo do fabricante

Se o seu drone é de marcas como DJI, use o aplicativo oficial (ex: DJI Fly) e siga o passo a passo:

Abra o app no celular;

Acesse o recurso “Find My Drone”;

Veja a última localização conhecida do aparelho;

Siga o mapa com orientações visuais e sonoras.

Em caso de outras marcas, é possível que tenha outro serviço parecido de localização no aplicativo oficial.

Retorne ao ponto da última conexão

Com o auxílio do aplicativo, vá até o local onde o drone foi visto pela última vez. Em locais movimentados como o Círio, quanto mais rápido você fizer isso, maiores as chances de recuperação.

Fique atento às redes sociais

Acompanhe grupos do Círio, comunidades de drones e páginas da cidade. Muitas pessoas anunciam drones encontrados e tentam localizar os donos pelas redes.

Dicas para evitar perder seu drone

Antes de voar, especialmente em eventos grandes como o Círio, siga práticas de segurança essenciais:

Faça sempre uma verificação pré-voo;

Conheça os limites de tempo de voo da bateria;

Evite voar em locais com muito sinal de interferência;

Configure o modo de retorno automático ao ponto de origem.

Em caso de perda ou encontro, aja com responsabilidade.

Tanto quem perde quanto quem encontra um drone durante o Círio precisa agir com consciência. São equipamentos caros, muitas vezes utilizados para fins profissionais, e o uso correto ou a devolução demonstra respeito mútuo.