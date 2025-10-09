Do rock ao tecnomelody: ouça músicas que remetem ao Círio de Nazaré

São muitos os detalhes que atraem a atenção de paraenses e turistas ao longo do mês dedicado à Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará. Os romeiros chegando emocionados depois de terem caminhado quilômetros para pagar suas promessas, as fitas amarradas com pedidos na grade da Basílica Santuário, os preparativos para o tradicional almoço do Círio de Nazaré e, principalmente, as músicas que embalam e emocionam os devotos da Virgem Maria.

Além dos cantos marianos proclamados durante as principais romarias da festa nazarena, existem ainda outras músicas com ritmos diferentes e regionais característicos da capital paraense que remetem ao Círio de Nazaré. Entre as canções citadas estão: “Vela”, da Madame Saatan; “Círio no Exílio, de Nilson Chaves e “Vós Sois o Lírio Mimoso”, da banda Fruto Sensual; que carregam ritmos que vão desde o rock com traços de carimbó à batida regional do tecnomelody.

Músicas sobre o Círio de Nazaré:

Vela - Madame Saatan

A música “Vela” foi composta pela banda de rock Madame Saatan, que conseguiu unir em uma única batida, diversos ritmos característicos do grupo musical, como heavy metal, thrash metal e hardcore punk, além dos elementos regionais singulares do carimbó e da guitarrada. Em meio às batidas paraenses, a letra da canção revela o sentimento que é estar na maior procissão religiosa do Brasil e o fato de que “ninguém dorme, só dança quando passa a última vela chorando”.

Círio no Exílio - Nilson Chaves

A canção “Círio no Exílio” também aborda uma profunda conexão com o Círio de Nazaré, mas de um ponto distante, vivido por alguém que está longe de Belém do Pará. Com base nas notas musicais criadas, é possível perceber que a imaginação do artista chega longe, no calor e na devoção das pessoas em sua cidade natal. Além disso, outro detalhe rico da música refere-se ao Eu Lírico como se ele estivesse “sob o sol do equador” e como se o hambúrguer que ele teria acabado de comer tivesse um gosto especial de tucupi, uma metáfora da gastronomia paraense.

Vós Sois o Lírio Mimoso - Fruto Sensual

A música “Vós Sois o Lírio Mimoso”, da banda Fruto Sensual, é uma releitura da canção original composta por Euclides Faria e melodia por Antônio Dias. A letra conhecida pelos paraenses utiliza a metáfora da flor Lírio para destacar a pureza, a delicadeza e a docilidade de Nossa Senhora de Nazaré. Nesta outra versão da canção Mariana, o grupo musical decidiu trocar a melodia tranquila e serena pelas batidas do tecnomelody, um ritmo muito característico na região norte do Brasil.

Além das músicas citadas acima, a redação de O Liberal também preparou uma playlist com as canções tradicionais mais ouvidas e tocadas do Círio de Nazaré. Confira!

