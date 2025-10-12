Capa Jornal Amazônia
“Desde 1999 me comprometi com ela”, diz governador Helder Barbalho sobre Nossa Senhora de Nazaré

O governador segue uma tradição de acompanhar a procissão entre os fieis pelas ruas de Belém

Thaline Silva*
fonte

Em entrevista à TV Liberal, Helder Barbalho falou sobre sua relação com a manifestação de fé católica (Thiago Gomes/ O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou do Círio de Nazaré 2025 neste domingo (12). Acompanhado pela primeira-dama, Daniela Barbalho, e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador manteve a tradição de acompanhar a procissão pelas ruas de Belém junto aos fiéis.

Em entrevista à TV Liberal, Helder Barbalho falou sobre sua relação com a manifestação de fé católica. “É um momento muito especial para nós, paraenses e devotos de Nossa Senhora de Nazaré, poder vivenciar essa energia e, nesta manhã, agradecer pelas graças alcançadas. Desde 1999, eu me comprometi a participar todo segundo domingo de outubro, não importa o cargo que eu exerça, mas como cidadão e devoto. É o momento de agradecer por todas as bênçãos e pedir que Nossa Senhora me ilumine para que eu possa melhorar a cada dia, ser um governador melhor e contribuir para um Estado cada vez mais forte”, afirmou.

