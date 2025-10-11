Depois de 3 horas de duração, Romaria Rodoviária chega a Icoaraci

Por volta de 8h30 deste sábado (11), a Romaria Rodoviária chegou a Icoaraci, dentro do prazo estimado pelas autoridades, que era 9 horas. A romaria começou às 5h30, saindo da Igreja Matriz de Ananindeua (Santuário Nossa Senhora das Graças), marcando a condução da Imagem Peregrina até o Trapiche de Icoaraci, ponto de partida do Círio Fluvial.

A extensão é de 24 km. Não houve alterações no percurso. A estimativa inicial da Diretoria da Festa de Nazaré é de que 750 mil pessoas tenham participado da romaria.

O percurso da Romaria Rodoviária em 2025 foi o seguinte: saindo da Igreja Matriz de Ananindeua (Santuário Nossa Senhora das Graças), seguiu pela BR-316, avenida Augusto Montenegro, rua Oito de Setembro, avenida Dr. Lopo de Castro e trapiche de Icoaraci. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a Romaria Rodoviária foi criada em 1986, com o objetivo de aproximar ainda mais as comunidades de Ananindeua e Icoaraci da grande festa da fé mariana.

Desde então, tornou-se parte do calendário oficial do Círio de Nazaré, reunindo milhares de devotos que participam a pé, em veículos ou aguardam a passagem da imagem ao longo das ruas e avenidas. Com o tempo, a procissão se consolidou como uma das mais emocionantes do fim de semana do Círio, pois simboliza o elo entre a devoção popular, a fé e a chegada da Imagem Peregrina à beira do rio, de onde segue para Belém em cortejo pelas águas da Baía do Guajará.

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.