Começa a Romaria Rodoviária rumo ao trapiche de Icoaraci neste sábado

A romaria marca a condução da Imagem Peregrina até o Trapiche de Icoaraci, ponto de partida do Círio Fluvial

Dilson Pimentel
fonte

Romaria Rodoviária começou por volta das 5h30 deste sábado (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Terceira romaria do Círio de Nazaré, a Romaria Rodovária está saindo, neste momento, da Igreja Matriz de Ananindeua (Santuário Nossa Senhora das Graças), neste sábado (11), marcando a condução da Imagem Peregrina até o Trapiche de Icoaraci, ponto de partida do Círio Fluvial.

A extensão é de 24 km, percurso com duração estimada de3 horas e previsão de chegada às 9 horas. Não houve alterações no percurso. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré,  750 mil pessoas devem participar desta romaria, que começou por volta de 5h30.

O percurso da Romaria Rodoviária em 2025 seguirá o seguinte trajeto:

Saída: Igreja Matriz de Ananindeua (Santuário Nossa Senhora das Graças)

Roteiro: BR-316 - Rodovia Augusto Montenegro - Rua Oito de Setembro - Avenida Dr. Lopo de Castro - Trapiche de Icoaraci

No Trapiche de Icoaraci, a Imagem Peregrina será embarcada para a Romaria Fluvial, continuando o percurso da festa pelo rio até Belém.

image Arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine segura Imagem Peregrina antes do começo da Romaria Rodoviária (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.

Segundo a DFN, A Romaria Rodoviária foi criada em 1986, com o objetivo de aproximar ainda mais as comunidades de Ananindeua e Icoaraci da grande festa da fé mariana. Desde então, tornou-se parte do calendário oficial do Círio de Nazaré, reunindo milhares de devotos que participam a pé, em veículos ou aguardam a passagem da imagem ao longo das ruas e avenidas. Com o tempo, a procissão se consolidou como uma das mais emocionantes do fim de semana do Círio, pois simboliza o elo entre a devoção popular, a fé e a chegada da Imagem Peregrina à beira do rio, de onde segue para Belém em cortejo pelas águas da Baía do Guajará.

