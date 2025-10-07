Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: mais de 2 milhões de devotos devem participar do Traslado e da Romaria Rodoviária

Essas procissões serão realizadas na sexta-feira (10/10) e no sábado (11/10)

Saul Anjos e Dilson Pimentel
fonte

A imagem em destaque mostra policiais rodoviários federais e assessora da Diretoria da Festa de Nazaré durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (8/10). (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Mais de dois milhões de pessoas devem participar do Traslado Ananindeua-Marituba e da Romaria Rodoviária na sexta-feira (10/10) e no sábado (11/10). É o que afirmou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (7/10), durante coletiva de imprensa de lançamento da "Operação Círio 2025", que apresentou o percurso e as dinâmicas nas romarias rodoviárias. Segundo as autoridades, cerca de 1,5 milhão de pessoas devem participar do Traslado Ananindeua-Marituba, enquanto na Romaria Rodoviária está estimada a participação de 750 pessoas, totalizando 2,250 milhões de participantes nessas duas procissões.

image A imagem em destaque mostra a coletiva de imprensa de lançamento da "Operação Círio 2025". (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Na sexta (10/10), o Traslado Ananindeua-Marituba sairá às 8h da Basílica Santuário de Nazaré. A previsão é de que a procissão dure 10 horas e chegue à Igreja Matriz de Ananindeua às 18h, totalizando 52,3 quilômetros de extensão. O percurso deste ano manteve-se o mesmo do ano passado.

Já na Romaria Rodoviária, ela será de 24 km e deverá durar 3 horas. A procissão sairá da Igreja Matriz de Ananindeua, às 6h, com destino ao Trapiche de Icoaraci, tendo a chegada prevista às 9h. Assim que for concluída, será iniciada a Romaria Fluvial.

image A imagem em destaque mostra a coletiva de imprensa de lançamento da "Operação Círio 2025". (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Ao todo, 120 policiais rodoviários federais estarão envolvidos nessas procissões, divididos em 80 viaturas, sendo 60 motocicletas e 20 carros. Além disso, cerca de 50 motociclistas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e do Batalhão Águia da Polícia Militar do Pará participarão da operação.

