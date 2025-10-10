Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua é concluído

During todo o trajeto, a Imagem foi acompanhada por milhares de fiéis que prestaram homenagens, fizeram orações e cumpriram promessas

O Liberal

A romaria do Traslado para Ananindeua, uma das mais longas e emocionantes do Círio de Nazaré, foi concluída no início da noite desta sexta-feira (10), quando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Igreja Matriz de Ananindeua, onde permanecerá até a manhã deste sábado (11). Na chegada, a Imagem foi recebida pelo padre Reginaldo Barbosa, da Paróquia.

O cortejo teve início às 8h, com saída da Basílica-Santuário de Nazaré, e seguiu por mais de 50 quilômetros até a Praça de Marituba, onde chegou por volta das 17h45. De lá, a berlinda retornou em direção a Ananindeua, encerrando oficialmente o Traslado após cerca de 10 horas de percurso.

image Traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua é concluído. (Cristino Martins | O Liberal)

Durante todo o trajeto, a Imagem foi acompanhada por milhares de fiéis que prestaram homenagens, fizeram orações e cumpriram promessas. O clima foi de forte emoção e fé, com ruas ornamentadas por moradores, instituições e empresas que se uniram para celebrar a passagem da Santa.

O percurso, tradicional desde 1992, reforça o caráter evangelizador do Círio ao levar a devoção mariana às comunidades da Região Metropolitana. Agora, a Imagem se prepara para seguir, na manhã de sábado, rumo ao distrito de Icoaraci, de onde partirá a Romaria Fluvial, mais uma etapa da programação oficial do Círio de Nazaré 2025.

