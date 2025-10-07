Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Defesa Civil realiza reunião geral com voluntários para a 'Operação Círio 2025'

O evento reuniu cerca de mil pessoas que irão compor as equipes de apoio durante as procissões da Trasladação e do Círio de Nazaré, em Belém

O Liberal
fonte

Defesa Civil realiza reunião geral com voluntários para a Operação Círio 2025 na Aldeia Cabana. (Júnior Corrêa)

Na noite desta terça-feira (07), a Defesa Civil realizou uma grande reunião geral na Aldeia Cabana com os voluntários que atuarão na Operação Círio 2025. O evento reuniu cerca de mil pessoas que irão compor as equipes de apoio durante as procissões da Trasladação e do Círio de Nazaré.

Durante o encontro, foram repassadas informações importantes sobre os postos de atuação, horários de funcionamento e responsabilidades de cada voluntário. Também foram apresentados os coordenadores responsáveis por cada ponto estratégico da operação, que terão o papel de organizar e administrar as atividades durante o evento.

A reunião contou com a presença do superintendente da Defesa Civil de Belém, Vitor Magalhães, que destacou a importância da atuação voluntária e do trabalho em equipe para o sucesso da operação. Estiveram presentes também Flávia Maçal, superintendente da Primeira Infância; Luciano Oliveira, secretário da SEGBEL; e o prefeito de Belém, Igor Normando, que reforçou o compromisso da gestão com o acolhimento, segurança e organização do Círio.

Ao final, foi realizada uma pequena simulação com todos os presentes, demonstrando na prática a integração das equipes e a preparação para atender os milhares de romeiros que participam da festa religiosa.

A Defesa Civil segue comprometida em garantir uma operação segura, eficiente e humanizada, unindo esforços para mais um Círio de Nazaré histórico e de fé.

