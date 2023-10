Círio 2023: devota agradece pela cura do marido e da mãe com objetos de cera

O dia da grande procissão do Círio de Nazaré é marcado por símbolos variados e cheios de sentimentos. Dentre eles, os mais comuns são os objetos de cera, sempre colocados para o alto, como forma de agradecimento. Ketlyn Feitosa é uma das devotas que agradecem desta maneira.

Jornalista, Ketlyn acompanha as romarias com dois objetos de cera para pagar promessas que envolvem a saúde da mãe e do marido. Pela mãe, que teve um sangramento no útero, ela leva um útero de cera. Já pelo marido, o símbolo é uma garganta.

"Em 2020, meu esposo começou a apresentar uma rouquidão e foram encontrados três nódulos na corda vocal dele. Passamos um ano difícil, mas nunca perdemos a nossa fé, Nossa Senhora foi nosso sustento diante da caminhada", detalha a jornalista.

A situação, bastante delicada, foi amenizada pela fé em Maria. "Ele passou por duas cirurgias, uma em 2020 e outra esse ano. Como ele tem problemas no coração, não foi um processo fácil, já que ele precisava ser entubado e tem uma anatomia difícil para isso. Mas, Maria nos mostrou o caminho e segurou nossa mão nesse tempo de deserto”, complementa.

Os milagres se tornaram cada vez mais reais na vida da jornalista e da família dela. "Os exames de biopsia foram positivos e nada grave aconteceu. Hoje, meu esposo está voltando a falar com dificuldade, está em um processo de reabilitação, mas segue sua rotina normalmente", expressa.

Ketlyn é o retrato de muitos paraenses devotos da Mãe de Jesus. Mãe que ampara o filho nos momentos mais difíceis. Mãe que pega no colo e faz tudo ficar bem. "O Círio é momento de agradecimento e fé que une os filhos com a mãe, onde sentimos um amor sem igual. Onde tenho a oportunidade de agradecer a ela por tanto, minha renovação de fé e reabastecimento espiritual para viver mais um ano sob a sua proteção e intercessão",conclui Ketlyn Feitosa.