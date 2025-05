Cartaz do Círio 2025 será revelado neste sábado (31); conheça os detalhes e veja onde comprar

Neste sábado (31), a comunidade católica vai conhecer o Cartaz do Círio 2025, na Basílica Santuário de Nazaré. A apresentação do cartaz, neste ano, acontecerá somente na Praça Santuário, logo após a missa e a coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Uma das principais funções da peça é divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro. Osmarino Souza é o fotógrafo da Imagem de Nossa Senhora no cartaz deste ano.

A Diretoria do Círio fará a apresentação diretamente do Altar Central da Praça, e o cartaz será exibido em uma grande estrutura metálica, com painel de LED de 5x7 m, instalada no centro do logradouro. Cerca de 900 mil exemplares serão produzidos pela DFN, e 8 mil terão distribuição gratuita no dia do lançamento, organizados em rolos com dois exemplares cada.

No mesmo dia, o cartaz estará à venda na loja Lírio Mimoso e, a partir da próxima segunda-feira (2), também estará disponível na Livraria Paulinas e no site oficial.

A produção do cartaz é de responsabilidade da Diretoria de Marketing, uma das oito diretorias que compõem a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A peça foi criada e ilustrada pela equipe da Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio, e Osmarino Souza é o fotógrafo da Imagem de Nossa Senhora no cartaz deste ano.

Segundo Osmarino, ele recebeu um chamado de Nossa Senhora de Nazaré há 18 anos para registrar o Círio de Nazaré, em um momento difícil da vida. Desde então, cumpre a promessa todos os anos, registrando com seu talento a festa católica e disponibilizando suas imagens, gratuitamente, para diversas instituições. “Tive a honra de ser convidado, em 2024, para registrar o manto e, neste ano, a foto do cartaz. É mais que uma bênção na minha vida”, conta Osmarino.

“O lançamento do Cartaz do Círio marca o início oficial do Círio de Nazaré, pois, a partir daí, os devotos já aguardam ansiosamente pelo mês de outubro, já preparam suas casas, fixando o cartaz nas portas de entrada, e turistas de todo o Brasil realizam suas encomendas do símbolo — um dos mais importantes para a evangelização, pois leva o Círio de Nazaré a locais próximos e distantes, ajudando a divulgar nossa maior festa católica. Todo o conjunto do cartaz reporta ao tema do Círio deste ano: ‘Maria, Mãe e Rainha de toda a criação’. E vem belíssimo”, conta Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025.

Uma comissão composta por membros da DFN, da Arquidiocese e pelos padres Barnabitas escolheu o cartaz deste ano no dia 22 de abril. Após isso, começaram os ajustes para se chegar à versão final, que será apresentada no próximo sábado.

Vendas do Cartaz

Loja Lírio Mimoso – R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n

Livraria Paulinas – R. Santo Antônio, 278 – Campina

Sites: basilicadenazare.com.br/loja e lojinhadocirio.com.br