Comentário de internauta paulista sobre Círio de Nazaré gera revolta: 'Povo de Belém é carente'

Uma publicação feita por um internauta paulista gerou polêmica e revolta nas redes sociais no último domingo (12/10). O usuário, ao comentar sobre a grandiosidade do Círio de Nazaré 2025, minimizou a celebração e escreveu: “Esse povo de Belém do Pará é meio carente de atração cultural né? Qualquer evento lá 2 milhões de pessoas nas ruas. Acho que se tiver um show do Porquinho da Paulista vai emocionar.”

(Reprodução/X)

O comentário foi publicado na plataforma X (antigo Twitter) e rapidamente viralizou, provocando reações indignadas de internautas de várias partes do Brasil, principalmente paraenses, que acusaram o autor de preconceito e desconhecimento sobre a cultura amazônica e a relevância do Círio de Nazaré.

A fala inicial do usuário, morador de São Paulo, foi seguida por outros comentários na mesma linha. Um internauta chegou a dizer que os paraenses são “muito sem noção”, ao que o autor da postagem respondeu dizendo que ainda havia “suavizado” a crítica.

A repercussão negativa cresceu ainda mais quando outros usuários aproveitaram o espaço para atacar elementos da cultura e culinária paraense. Um deles afirmou: “São tudo megalomaníaco. Um dia alguém elogiou aquele mato aguado que eles chamam de comida, e pronto, vivem dessa migalha até hoje”, em referência à maniçoba, prato tradicional das festividades do Círio.

“Sim, o povo lá é carente de tudo. A cultura é fofocar a vida alheia. Briga entre Remo vs Paysandu (que no máximo chegam só até a série B). E levam mais a sério religião do que ciência”, disse outro.

Confira outros comentários:

(Reprodução/X)

A sequência de postagens ofensivas gerou uma onda de respostas de indignação, ironia e defesa da cultura paraense por parte dos usuários da rede. “'Qualquer evento’... o Círio sendo o maior evento religioso do BRASIL”, rebateu uma internauta. “O paulista falando que Belém é carente de cultura kkkkkkkkkkkkkkkk qual é a cultura de SP?”, ironizou outro.

O Círio de Nazaré é um dos maiores eventos religiosos do mundo. A grande procissão deste ano reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas em um percurso de 3,6 km pelas ruas de Belém. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida em uma berlinda e acompanhada por uma multidão de fiéis.

A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e também como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.