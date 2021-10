Começa o Círio 2021 espontâneo dos devotos na rua

Desde o começo do dia, muitos devotos da Virgem de Nazaré estão nas ruas para as romarias pessoais, já que não há a procissão tradicional convecional junto à berlinda e à imagem peregrina.

Conforme a missa solene da Catedral Metropolitana de Belém ia chegando ao fim, milhares de devotos iam ocupando as ruas, principalmente a avenida Presidente Vargas e a avenida Nazaré.

De joelhos, devotos caminham da Catedral Metropolitana de Belém até a Basílica Santuário de Nazaré. Outros fazem cordas improvisadas, apenas para manter o símbolo. Outros trazem berlindas próprias e imagens que têm tanta estima e representam tantos sentimentos quanto a imagem peregrina da Virgem.

O servidor público Nardie, com lágrimas nos olhos, agradece à Nossa Senhora pela família dele (Ivan Duarte / O Liberal)

"Tô pedindo para Maria realizar meu sonho, apesar de ninguém acreditar no meu sonho. Eu sempre soube que ia conseguir o que sempre quis, que é viver de dança. Não importa o que as pessoas falem. Estou aqui parta agradecer", disse Jamily Cecília, de 18 anos, dançando pelo percurso do Círio.

Augusto Gabriel Ferreira, de 22 anos, caminhava de joelhos. Um agradecimento pelo curso superior que começou e que era o sonho dele. "É outra vez um círio diferente. Ao menos a gente pôde ir à igreja. Há quatro anos eu vinha tentando a faculdade de Mdicina. No dia 10 de fevereiro, recebi a notícia de que tinha sido aprovado. Se não fosse da vontade de Maria e de Jesus, eu não estaria aqui para pagar minha promessa", contou emocionado.

O estudante de Medicina Augusto Gabriel agradece pela oportunidade de estudar num curso superior que era o sonho dele (Ivan Duarte / O Liberal)

"O Círio é família. Todos que têm uma família, não desperdicem. Não deixem de aproveitar cada minuto. Às vezes, as coisas são muito curtas. Essa minha promessa, é por minha família", disse o servidor público Nardie, de 35 anos, caminhando de joelhos e sem qualquier tipo de proteção para as mãos e joelhos.

