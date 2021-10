Romeiros criam corda improvisada

É Círio outra vez e a fé se renova a cada ano, independente das circunstâncias, por conta da pandemia do coronavírus. Mesmo sem a realização das procissões oficiais de uma das maiores manifestações religiosas do país, os romeiros arrumaram um jeito de dar sequência às tradições e fizeram uma corda para seguir o tradicional percurso da festividade de Nazaré.

A criação de uma corda improvisada repetiu a ideia feita ano passado pelos fiéis para aproximá-los, de certa forma, da festividade. O elemento foi introduzido pela primeira vez na procissão em 1855 com o objetivo de puxar a berlinda que levava a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, por causa da água que transbordava da Baía do Guajará na área do Ver-o-peso. A corda do Círio só foi oficializada em 1868.