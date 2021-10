PM e Diretoria da Festa de Nazaré estimam no mínimo 200 mil pessoas nas ruas

Para o Círio de Nazaré 2021, a Diretoria da Festa de Nazaré e a Polícia Militar estimam que, no mínimo, 200 mil pessoas estarão nas ruas fazendo romarias pessoais. Essa estimativa pode ser superada. O diretor coordenador do Círio, Albano Martins, reforça: a festividade mariana de Belém é uma manifestação voluntária e as pessoas têm o direito constitucional de expressar a fé.

Manifestar a fé é direito constitucional, diz Albano Martins, diretor coordenador do Círio (Natália Mello / O Liberal)

"No ano passado, tivemos 100 mil pessoas nas ruas, como estima a PM, num cenário de pandemia muito mais difícil e sem vacinação. Por isso, neste ano, esperamos pelo menos o dobro. O Círio é uma manifestação voluntária e é um direito constitucional das pessoas. A gente nunca pretendeu e nem pretende coibir. Mas enquanto instituição, a Arquidiocese de Belém, a Basílica Santuário e a própria diretoria têm por obrigação atender às determinações dos órgãos de segurança", declarou Albano Martins.