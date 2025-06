‘Círio Pernambucano’ começa nesta sexta e segue até domingo (8) em São Bento do Una (PE)

Em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, a décima edição do “Círio Pernambucano” é realizada desta sexta-feira (6) até domingo (8) em São Bento do Una (PE), na Comunidade Católica Chama de Amor. Nesta sexta-feira, às 19 horas, haverá a acolhida da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, seguida da celebração eucarística, presidida por Dom Agnaldo Temóteo, Bispo Diocesano de Garanhuns.

No sábado (7), missas e confissões o dia inteiro, além de louvor e orações. Além de missas às 10 e às 19 horas. E, no domingo (8), a Missa de Encerramento e a despedida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, às 10 horas.

Neste ano de 2025 a Comunidade Católica Chama de Amor celebra 10 anos do Círio Chama de Amor. A primeira visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à comunidade ocorreu em junho de 2015. E, desde então, essa visita passou a ocorrer regularmente, sempre no mês de junho, que, para aquela comunidade, é definido como o mês do Círio Pernambucano. Somente nos anos de 2020 e 2021, e por causa da pandemia, não houve a visita da imagem peregrina. “Mas mesmo assim, vivenciamos o Círio em nossos corações, através de orações e homenagens feitas de forma remota nas redes sociais”, diz a comunidade.