Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marituba será neste domingo (10/11)

Neste domingo (10), será realizada a 82ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marituba, na Grande Belém, com o tema “Maria, modelo de Discípula Orante e Obediente”. A festividade ocorre de 8 a 17 de novembro, organizada pela Arquidiocese de Belém, por meio da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

A abertura oficial será nesta sexta-feira (8), às 19h, com a missa de apresentação do manto, presidida pelo Padre Augusto Müller, Pároco da Paróquia Transfiguração do Senhor. No sábado, dia 9, a missa da Trasladação com a bênção das velas será celebrada às 19h pelo Padre Adenilson Sousa, da Prelazia do Marajó. Após a celebração, a procissão da Trasladação partirá em direção à Comunidade Nossa Senhora de Lourdes.

No domingo, 10 de novembro, às 7h30, sairá a procissão da 82ª Edição Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na Comunidade São José Operário (Rua Chaves Rodrigues, São José) com destino à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

Trajeto: Rua Chaves Rodrigues, Rua Raimundo Nunes da Rocha, Rua Fernando Bahia, Rua do Fio, Avenida João Paulo II, Rua Célio Mota, Rua Souza Araújo, Avenida João Paulo II, chegada na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. A missa da chegada da procissão será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém.

A festividade continuará até o dia 17 de novembro, com o terço sempre às 18h30 e missas às 19h, presididas por padres convidados e atrações culturais. No dia 13 a missa será presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Na ocasião, o bispo conferirá o Sacramento da Crisma a 37 jovens e adultos.

No sábado (16) terá o Círio das Crianças, com Santa Missa às 7h30, na Comunidade Nossa Senhora das Graças, presidida pelo Padre Edmilson. O encerramento da festividade será no domingo com Santa Missa presidida pelo Pároco, Padre Jeilson Soares.

Próximos Círios na Arquidiocese de Belém

Ainda neste mês de novembro a Arquidiocese de Belém realiza no dia 24 os Círios de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, pelo Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, e em Icoaraci pelo Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

Já no primeiro domingo de dezembro, dia 1°, serão realizados os Círios de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Pará, o de Nossa Senhora da Conceição em Outeiro, Mosqueiro e Benfica. No segundo domingo, dia 08, será o Círio de Nossa Senhora do Ó, em Mosqueiro, e finalizando o ano com os Círios do Menino Deus (Marituba) e do Menino Jesus, Santa Bárbara, no dia 25 de dezembro.

Serviço

82ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré - Marituba

Datas: 10 de novembro, às 7h30 – Comunidade São José Operário (Rua Chaves Rodrigues, São José, Marituba)

Festividade de 8 a 17 de novembro: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Av. João Paulo II, 92 - Bairro Dom Aristides, Marituba)