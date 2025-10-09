Círio 2025 terá apoio de mais de mil militares do Exército Brasileiro

Aproximadamente 1.400 militares do Comando Militar do Norte (CMN) atuarão no Círio de Nazaré deste ano para contribuir com a segurança e a fluidez das procissões, além de prestar apoio à organização do evento. O objetivo é garantir o respeito aos espaços e símbolos religiosos durante a Romaria Fluvial e a Trasladação, realizadas no sábado (11), e na grande procissão, no domingo (12).

Um momento de atuação considerado difícil ocorre na Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso, logo após a saída da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré da Catedral Metropolitana de Belém. Nesse instante, os militares formam uma barreira de proteção no momento em que a corda é atrelada à berlinda, uma situação que exige concentração e força da tropa. A operação é conduzida com sensibilidade cultural, disciplina e profundo respeito pela fé do povo de Belém.

O General de Brigada Nagy, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Norte, destaca que os militares acompanharão a berlinda e possibilitarão o deslocamento fluido em cada um dos momentos, para percorrer todo o trecho previsto com segurança, permitindo que a população se aproxime sem que haja interrupções no caminho.

“No Círio Fluvial, teremos uma embarcação responsável por prestar apoio de saúde, caso haja necessidade. À tarde e à noite, acompanharemos a trasladação, na qual nossos militares vão se posicionando ao longo do percurso, na velocidade adequada, nesse momento de fé do povo paraense”, afirma o General.

Os militares também ficam responsáveis por isolar a área para a passagem da berlinda no momento final da procissão, na chegada à Praça Santuário.

A emoção de servir à fé

Desde 2022, o Tenente Martins atua nesse ponto da procissão. "A parte mais difícil é conter a emoção, lembrar que você está na missão, fazer o melhor trabalho possível, ajudar os fiéis, os promesseiros. Quando ingressei na Força, achei que essa era a melhor maneira de cumprir a minha promessa com Nossa Senhora: estar acompanhando e servindo junto com a população".

Por dois anos, a Tenente Débora Paraense participou da Operação Círio, realizada pelo Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Norte, em Belém. A experiência envolve missão e também fé. “Sou devota, e viver o Círio nas procissões é um privilégio. Fazer isso como militar é indescritível, porque, ao mesmo tempo em que você precisa estar concentrado naquela missão, você vive a fé e a esperança de que Nossa Senhora conceda força e garra para que a gente consiga concluir a missão com êxito”.

Parceria e preparação do Exército

A presença do Exército no Círio de Nazaré é histórica e tradicional, ocorrendo desde as primeiras edições da festividade. Ao longo dos anos, a atuação militar se consolidou como um apoio essencial para a realização do evento. Antônio Sousa, diretor coordenador do Círio 2025, destaca que o apoio do Exército nas procissões é fundamental na condução da caminhada e da imagem peregrina.

“O Exército realiza esse trabalho com maestria e tranquilidade. Nunca tivemos qualquer problema com a população durante a atuação do Exército. Pelo contrário, o trabalho é feito de forma muito bonita e transmite segurança durante a execução do Círio. A gente agradece por essa parceria”, diz Antônio Sousa.

Antes das ações oficiais, é feito o reconhecimento das áreas de atuação da tropa. Nas organizações militares do CMN, ocorrem ensaios técnicos, nos quais os militares têm contato com a dinâmica da romaria e treinam técnicas de apoio e proteção aos fiéis. O treinamento permite o alinhamento de procedimentos, assegurando eficiência, disciplina e integração.