Confira quais vias de Belém serão bloqueadas para as procissões do Círio 2025
As interdições serão no sábado (11) e no domingo (12), durante a realização da Moto Romaria, da Trasladação e do Círio, respectivamente
Neste final de semana, algumas vias de Belém serão interditadas para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos devotos que participam das procissões do Círio 2025. Os bloqueios serão realizados no sábado (11) e domingo (12), quando ocorrem a Moto Romaria, Trasladação e Círio, respectivamente. No sábado, a partir das 5h da manhã, equipes irão montar pontos de interdição para bloquear a passagem de veículos na área onde será realizada a operação do Círio, e a via só será liberada após o término da festividade, no domingo (12).
VEJA MAIS
[[(standard.Article) ‘Domingou’ especial de Círio 2025: FestCírio e outras atrações culturais animam Belém]]
A ação é organizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com os órgãos de segurança e trânsito, estaduais e municipais. De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, o planejamento e alinhamento realizados previamente são essenciais para que a população seja informada e possa evitar as vias que estarão interditadas.
“Todos os anos nós realizamos o bloqueio de vias principais ou transversais das principais romarias, com o intuito de garantir a fluidez das procissões e também manter a fluidez no trânsito no entorno desses locais. Portanto, estamos anunciando antecipadamente quais as vias que serão bloqueadas, para que a população já saiba que não é possível transitar com veículos dentro daquela via e para que também o próprio percurso ocorra dentro da normalidade”, afirma Ualame.
O titular destaca, ainda, que a ação irá garantir “a ordem, segurança, controle no trânsito e a mobilidade de todos que participam das procissões do Círio e também daqueles que residem e se deslocam nestas áreas.”
As atividade de interdições e bloqueios das vias vão contar com a atuação do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel), Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), das Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba e da Secretaria de Trânsito de Marituba.
Medidas de segurança
Cinco vias terão os bloqueios liberados às 12h, neste sábado (11), após a Moto Romaria, e serão interditadas novamente às 14h, para as procissões da Trasladação e do Círio. São elas: Rua Gaspar Viana, Rua Osvaldo Cruz, Travessa Quintino Bocaiúva, Travessa Rui Barbosa e Rua Gama Abreu (sentido Avenida Serzedelo Corrêa).
“Os bloqueios isolam a área para que as procissões possam ocorrer conforme o planejado, porém para garantir a mobilidade de quem cruza a cidade, após a Moto Romaria, nós deixaremos algumas vias abertas que serão de acesso para quem está de um lado da cidade, como por exemplo, está na Doca de Souza Franco e vai atravessar para o outro lado da cidade, que são as vias Gaspar Vianna, Osvaldo Cruz, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e Serzedelo. Essas cinco serão liberadas após a moto romaria e também fechadas às 14h para a Trasladação”, informa o coordenador operacional do Detran, Ivan Feitosa.
De acordo com o coordenador, todas as motos que irão participar da Moto Romaria deverão passar pelo Pórtico de Controle, que será montado na Avenida Marechal Hermes com a Doca. No local, será realizada a fiscalização dos veículos, para que a participação seja restrita aos que apresentam segurança para o público participante da procissão.
“Um outro detalhe a ser ressaltado na procissão da Moto Romaria é a questão do uso de camisas de torcidas organizadas dos clubes paraenses, desde o ano passado a gente já vem fazendo um trabalho de fiscalização, pois não será permitido o uso de camisas de torcida organizada durante a Moto Romaria, a fim de evitar qualquer incidente”, ressalta Ivan Feitosa.
Confira a lista de pontos de bloqueio na Moto Romaria
1. 1º de Março/Gaspar Viana
2. 1º de Março/Riachuelo
3. 1º de Março/Gama abreu
4. Arciprestes Manoel Teodoro próximo ao Hospital Guadalupe
5. Gentil Bittencourt/Benjamin Constant
6. Brás de Aguiar/Rui Barbosa
7. Gentil Bittencourt/Generalíssimo Deodoro
8. Gentil Bittencourt/14 de Março
9. Magalhães Barata/José Faciola
10. José Malcher/Rui Barbosa
11. José Malcher/Benjamin Constant
12. Oswaldo Cruz/Assis de Vasconcelos
13. Municipalidade/General Magalhães II
14. Municipalidade/General Magalhães II
15. Benjamin Constant/Municipalidade
16. Rui Barbosa/Municipalidade
17. Quintino Bocaiuva/Municipalidade
18. Av. Marechal Hermes/Av Visconde de Souza Franco
19. Av. Marechal Hermes/Av Visconde de Souza Franco
20. Av. Marechal Hermes/Av Visconde de Souza Franco
21. Municipalidade/1º de Março
22. Municipalidade/Castilhos França
23. Municipalidade/Presidente Vargas
24. Municipalidade/Alameda por trás da cdp
25. Municipalidade/Frei Gil de Vila Nova
26. Municipalidade/Assis de Vasconcelos
27. Municipalidade/travessa Praça Waldemar Henrique
28. Municipalidade / Trav. Piedade
29. Visconde de Souza Franco/ Rua Belém
30. Pedro Álvares Cabral/Visconde de Souza Franco
31. Gama Abreu/Padre Eutíquio
32. 1º de Março/Municipalidade
33. 1º de Março/Santo Antônio
34. 1º de Março/28 de Setembro
35. 1º de Março/Manoel Barata
36. 1º de Março/Ó de Almeida
37. 1º de Março/Aristides Lobo
38. 1º de Março/General Gurjão
39. 1º de Março/Carlos Gomes
40. 1º de Março/Silva Santos
41. 1º de Março/Caetano Rufino
42. 1º de Março/Gama Abreu
43. Serzedelo Corrêa/Brás de Aguiar
44. Brás de Aguiar/Doutor Moraes
45. Gentil Bittencourt/Quintino Bocaiuva
46. José Malcher/14 de Março
47. José Malcher/Vila Leopoldina
48. José Malcher/Generalíssimo Deodoro
49. José Malcher/Joaquim Nabuco
50. José Malcher/Quintino Bocaiuva
51. José Malcher/Dr. Moraes
52. Assis de Vasconcelos/rua atrás do Theatro da Paz
53. Assis de Vasconcelos/rua da Paz
54. Aristides Lobo/Assis de Vasconcelos
55. Ó de Almeida/Assis de Vasconcelos
56. Manoel Barata/Assis de Vasconcelos
57. 28 de Setembro/Assis de Vasconcelos
58. Av. Presidente Vargas/Osvaldo Cruz (Lado Esquerdo)
59. Av. Presidente Vargas/Osvaldo Cruz (Lado direito)
60. Av. Presidente Vargas/ Gaspar Viana (Lado direito)
61. Av. Presidente Vargas / Gaspar Viana (Lado esquerdo)
Confira quais serão os pontos de bloqueio durante a Transladação e o Círio
1. 1º de Março/Carlos Gomes
2. 1º de Março/Silva Santos
3. 1º de Março/Caetano Rufino
4. 1º de Março/Gama Abreu
5. Arcipreste Manoel Teodoro/Gama Abreu
6. Serzêdelo Corrêa/Brás de Aguiar
7. Brás de Aguiar/Doutor Moraes
8. Gentil Bittencourt/Benjamin Constant
9. Brás de Aguiar/Rui Barbosa
10. Gentil Bittencourt/Quintino Bocaiuva
11. Gentil Bittencourt/Generalíssimo Deodoro
12. Gentil Bittencourt/14 de Março
13. Marechal Hermes/Piedade
14. Assis de Vasconcelos/Municipalidade
15. Gaspar Viana/Assis de Vasconcelos
16. 28 de Setembro/Assis de Vasconcelos
17. Manoel Barata/Assis de Vasconcelos
18. Ó de almeida/Assis de Vasconcelos
19. Aristides Lobo/Assis de Vasconcelos
20. Visconde de Souza Franco/Marechal Hermes
21. Visconde de Souza Franco/Pedro Álvares Cabral
22. Visconde de Souza Franco/Municipalidade
23. Visconde de Souza Franco/28 de Setembro
24. Gama Abreu/Padre Eutíquio
25. Oswaldo Cruz/Assis de Vasconcelos
26. Assis de Vasconcelos/ Rua da Paz
27. Assis de Vasconcelos/ Rua atrás do Theatro da Paz
28. José Malcher/Dr Moraes
29. José Malcher/Benjamin Constant
30. José Malcher/Rui Barbosa
31. José Malcher/Quintino Bocaiuva
32. José Malcher/Joaquim Nabuco
33. José Malcher/Generalíssimo Deodoro
34. José Malcher/Vila Leopoldina
35. José Malcher/14 de Março
36. Av. Nazaré – esquina com a tv. Benjamin Constant
37. Av. Nazaré–esquina com a tv. Rui Barbosa
38. Tomásia Perdigão em frente à Alepa
39. Avenida Portugal/Padre Champagnat
40. Avenida Portugal/15 de Novembro
41. 13 de maio/7 de Setembro
42. 13 de Maio/Padre Eutíquio
43. 13 de Maio/Campos Sales
44. 13 de Maio/Frutuoso Guimarães
45. 13 de Maio/Padre Prudêncio
46. 1º de Março/28 de Setembro
47. 1º de Março/Manoel Barata
48. 1º de Março/Ó de Almeida
49. 1º de Março/Aristides Lobo
50. 1º de Março/Osvaldo Cruz
51. 1º de Março/General Gurjão
52. 1º de Março/Gama Abreu
53. Manoel Barata/Avenida Portugal
54. João Diogo/16 de Novembro
55. Doutor Malcher/Tamandaré
56. Doutor Rodrigues dos Santos/Tamandaré
57. Ângelo Custódio/Tamandaré
58. Av. Presidente Vargas – esquina com a rua Gaspar Viana
59. Av. Presidente Vargas – esquina com a rua Osvaldo Cruz
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA