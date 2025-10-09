Confira quais vias de Belém serão bloqueadas para as procissões do Círio 2025

Neste final de semana, algumas vias de Belém serão interditadas para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos devotos que participam das procissões do Círio 2025. Os bloqueios serão realizados no sábado (11) e domingo (12), quando ocorrem a Moto Romaria, Trasladação e Círio, respectivamente. No sábado, a partir das 5h da manhã, equipes irão montar pontos de interdição para bloquear a passagem de veículos na área onde será realizada a operação do Círio, e a via só será liberada após o término da festividade, no domingo (12).

A ação é organizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com os órgãos de segurança e trânsito, estaduais e municipais. De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, o planejamento e alinhamento realizados previamente são essenciais para que a população seja informada e possa evitar as vias que estarão interditadas.

“Todos os anos nós realizamos o bloqueio de vias principais ou transversais das principais romarias, com o intuito de garantir a fluidez das procissões e também manter a fluidez no trânsito no entorno desses locais. Portanto, estamos anunciando antecipadamente quais as vias que serão bloqueadas, para que a população já saiba que não é possível transitar com veículos dentro daquela via e para que também o próprio percurso ocorra dentro da normalidade”, afirma Ualame.

O titular destaca, ainda, que a ação irá garantir “a ordem, segurança, controle no trânsito e a mobilidade de todos que participam das procissões do Círio e também daqueles que residem e se deslocam nestas áreas.”

As atividade de interdições e bloqueios das vias vão contar com a atuação do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel), Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), das Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba e da Secretaria de Trânsito de Marituba.

Medidas de segurança

Cinco vias terão os bloqueios liberados às 12h, neste sábado (11), após a Moto Romaria, e serão interditadas novamente às 14h, para as procissões da Trasladação e do Círio. São elas: Rua Gaspar Viana, Rua Osvaldo Cruz, Travessa Quintino Bocaiúva, Travessa Rui Barbosa e Rua Gama Abreu (sentido Avenida Serzedelo Corrêa).

“Os bloqueios isolam a área para que as procissões possam ocorrer conforme o planejado, porém para garantir a mobilidade de quem cruza a cidade, após a Moto Romaria, nós deixaremos algumas vias abertas que serão de acesso para quem está de um lado da cidade, como por exemplo, está na Doca de Souza Franco e vai atravessar para o outro lado da cidade, que são as vias Gaspar Vianna, Osvaldo Cruz, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e Serzedelo. Essas cinco serão liberadas após a moto romaria e também fechadas às 14h para a Trasladação”, informa o coordenador operacional do Detran, Ivan Feitosa.

De acordo com o coordenador, todas as motos que irão participar da Moto Romaria deverão passar pelo Pórtico de Controle, que será montado na Avenida Marechal Hermes com a Doca. No local, será realizada a fiscalização dos veículos, para que a participação seja restrita aos que apresentam segurança para o público participante da procissão.

“Um outro detalhe a ser ressaltado na procissão da Moto Romaria é a questão do uso de camisas de torcidas organizadas dos clubes paraenses, desde o ano passado a gente já vem fazendo um trabalho de fiscalização, pois não será permitido o uso de camisas de torcida organizada durante a Moto Romaria, a fim de evitar qualquer incidente”, ressalta Ivan Feitosa.

Confira a lista de pontos de bloqueio na Moto Romaria

1. 1º de Março/Gaspar Viana

2. 1º de Março/Riachuelo

3. 1º de Março/Gama abreu

4. Arciprestes Manoel Teodoro próximo ao Hospital Guadalupe

5. Gentil Bittencourt/Benjamin Constant

6. Brás de Aguiar/Rui Barbosa

7. Gentil Bittencourt/Generalíssimo Deodoro

8. Gentil Bittencourt/14 de Março

9. Magalhães Barata/José Faciola

10. José Malcher/Rui Barbosa

11. José Malcher/Benjamin Constant

12. Oswaldo Cruz/Assis de Vasconcelos

13. Municipalidade/General Magalhães II

14. Municipalidade/General Magalhães II

15. Benjamin Constant/Municipalidade

16. Rui Barbosa/Municipalidade

17. Quintino Bocaiuva/Municipalidade

18. Av. Marechal Hermes/Av Visconde de Souza Franco

19. Av. Marechal Hermes/Av Visconde de Souza Franco

20. Av. Marechal Hermes/Av Visconde de Souza Franco

21. Municipalidade/1º de Março

22. Municipalidade/Castilhos França

23. Municipalidade/Presidente Vargas

24. Municipalidade/Alameda por trás da cdp

25. Municipalidade/Frei Gil de Vila Nova

26. Municipalidade/Assis de Vasconcelos

27. Municipalidade/travessa Praça Waldemar Henrique

28. Municipalidade / Trav. Piedade

29. Visconde de Souza Franco/ Rua Belém

30. Pedro Álvares Cabral/Visconde de Souza Franco

31. Gama Abreu/Padre Eutíquio

32. 1º de Março/Municipalidade

33. 1º de Março/Santo Antônio

34. 1º de Março/28 de Setembro

35. 1º de Março/Manoel Barata

36. 1º de Março/Ó de Almeida

37. 1º de Março/Aristides Lobo

38. 1º de Março/General Gurjão

39. 1º de Março/Carlos Gomes

40. 1º de Março/Silva Santos

41. 1º de Março/Caetano Rufino

42. 1º de Março/Gama Abreu

43. Serzedelo Corrêa/Brás de Aguiar

44. Brás de Aguiar/Doutor Moraes

45. Gentil Bittencourt/Quintino Bocaiuva

46. José Malcher/14 de Março

47. José Malcher/Vila Leopoldina

48. José Malcher/Generalíssimo Deodoro

49. José Malcher/Joaquim Nabuco

50. José Malcher/Quintino Bocaiuva

51. José Malcher/Dr. Moraes

52. Assis de Vasconcelos/rua atrás do Theatro da Paz

53. Assis de Vasconcelos/rua da Paz

54. Aristides Lobo/Assis de Vasconcelos

55. Ó de Almeida/Assis de Vasconcelos

56. Manoel Barata/Assis de Vasconcelos

57. 28 de Setembro/Assis de Vasconcelos

58. Av. Presidente Vargas/Osvaldo Cruz (Lado Esquerdo)

59. Av. Presidente Vargas/Osvaldo Cruz (Lado direito)

60. Av. Presidente Vargas/ Gaspar Viana (Lado direito)

61. Av. Presidente Vargas / Gaspar Viana (Lado esquerdo)

Confira quais serão os pontos de bloqueio durante a Transladação e o Círio

1. 1º de Março/Carlos Gomes

2. 1º de Março/Silva Santos

3. 1º de Março/Caetano Rufino

4. 1º de Março/Gama Abreu

5. Arcipreste Manoel Teodoro/Gama Abreu

6. Serzêdelo Corrêa/Brás de Aguiar

7. Brás de Aguiar/Doutor Moraes

8. Gentil Bittencourt/Benjamin Constant

9. Brás de Aguiar/Rui Barbosa

10. Gentil Bittencourt/Quintino Bocaiuva

11. Gentil Bittencourt/Generalíssimo Deodoro

12. Gentil Bittencourt/14 de Março

13. Marechal Hermes/Piedade

14. Assis de Vasconcelos/Municipalidade

15. Gaspar Viana/Assis de Vasconcelos

16. 28 de Setembro/Assis de Vasconcelos

17. Manoel Barata/Assis de Vasconcelos

18. Ó de almeida/Assis de Vasconcelos

19. Aristides Lobo/Assis de Vasconcelos

20. Visconde de Souza Franco/Marechal Hermes

21. Visconde de Souza Franco/Pedro Álvares Cabral

22. Visconde de Souza Franco/Municipalidade

23. Visconde de Souza Franco/28 de Setembro

24. Gama Abreu/Padre Eutíquio

25. Oswaldo Cruz/Assis de Vasconcelos

26. Assis de Vasconcelos/ Rua da Paz

27. Assis de Vasconcelos/ Rua atrás do Theatro da Paz

28. José Malcher/Dr Moraes

29. José Malcher/Benjamin Constant

30. José Malcher/Rui Barbosa

31. José Malcher/Quintino Bocaiuva

32. José Malcher/Joaquim Nabuco

33. José Malcher/Generalíssimo Deodoro

34. José Malcher/Vila Leopoldina

35. José Malcher/14 de Março

36. Av. Nazaré – esquina com a tv. Benjamin Constant

37. Av. Nazaré–esquina com a tv. Rui Barbosa

38. Tomásia Perdigão em frente à Alepa

39. Avenida Portugal/Padre Champagnat

40. Avenida Portugal/15 de Novembro

41. 13 de maio/7 de Setembro

42. 13 de Maio/Padre Eutíquio

43. 13 de Maio/Campos Sales

44. 13 de Maio/Frutuoso Guimarães

45. 13 de Maio/Padre Prudêncio

46. 1º de Março/28 de Setembro

47. 1º de Março/Manoel Barata

48. 1º de Março/Ó de Almeida

49. 1º de Março/Aristides Lobo

50. 1º de Março/Osvaldo Cruz

51. 1º de Março/General Gurjão

52. 1º de Março/Gama Abreu

53. Manoel Barata/Avenida Portugal

54. João Diogo/16 de Novembro

55. Doutor Malcher/Tamandaré

56. Doutor Rodrigues dos Santos/Tamandaré

57. Ângelo Custódio/Tamandaré

58. Av. Presidente Vargas – esquina com a rua Gaspar Viana

59. Av. Presidente Vargas – esquina com a rua Osvaldo Cruz

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades