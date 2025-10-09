Capa Jornal Amazônia
Caminhada de fé reúne moradores de Ananindeua a caminho da Basílica de Nazaré, em Belém

Tradição que começou entre vizinhos cresceu e hoje reúne dezenas de devotos na rota da fé até o altar da padroeira dos paraenses

Fabyo Cruz
fonte

Caminhada dos amigos e vizinhos do Firenze (Foto: arquivo pessoal)

Ainda nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9/10), um grupo de devotos saiu do Condomínio Villa Firenze, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, para mais uma edição da caminhada de fé rumo à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A tradição, que teve início há oito anos, reúne moradores e amigos que percorrem cerca de 18 quilômetros até o templo da padroeira dos paraenses.

A professora de educação física Rodinei Almeida, uma das organizadoras, recorda que a caminhada começou de forma espontânea. “Nossa caminhada vai estar completando oito anos, essa é a oitava caminhada”, contou.

image O grupo de devotos saiu para mais uma edição da caminhada de fé rumo à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém (Foto: Arquivo pessoal)

Segundo ela, o grupo inicial era pequeno. “Nós começamos um grupo de dez e todo ano vem crescendo. Em 2025, estamos com mais de 30 pessoas”, explicou. O aumento no número de participantes, segundo Rodinei, reflete o sentimento de união e fé entre os vizinhos. “Tudo começou com um grupo de vizinhos e umas três amigas das vizinhas. E, aí, a gente teve que mudar o nome do grupo, que agora se chama ‘caminhada dos amigos e vizinhos do Firenze’, todos aprovaram”, comentou.

A saída ocorreu às 6h, da portaria do condomínio, com paradas estratégicas para hidratação. O grupo estima levar cerca de cinco horas até chegar à Basílica, no bairro de Nazaré. “São 5 horas de caminhada. Até a Basílica, são 18 quilômetros. E é isso. A gente vai com fé, né? E está dando tudo certo, graças a Deus”, disse Rodinei durante caminhada pela BR-316.

A “caminhada dos amigos e vizinhos do Firenze” tornou-se um dos muitos atos de fé que antecedem o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo. Celebrado sempre no segundo domingo de outubro, o Círio reúne milhões de romeiros nas ruas de Belém em homenagem à Virgem de Nazaré. Para os participantes da caminhada, o trajeto é mais do que um esforço físico: é um momento de comunhão, devoção e agradecimento.

