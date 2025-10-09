Círio 2025: veja o que abre e o que fecha neste domingo em Belém

Com a celebração do Círio de Nazaré, que levará milhares de fiéis às ruas de Belém no próximo domingo (12), diversos serviços, espaços e órgãos públicos da capital paraense terão seus horários de funcionamento alterados. Alguns locais, como shopping centers, comércio e espaços públicos, terão horários reduzidos, adotarão escalas de plantão ou, em alguns casos, permanecerão fechados. Neste ano, a Grande Romaria também coincide com o feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida. Portanto, confira o que abre e o que fecha na Grande Belém nos próximos dias:

Comércio

No domingo (12), o expediente dos trabalhadores do comércio está autorizado no horário de 16h às 22h, com pagamento de uma diária dobrada para o funcionário que trabalhar nesse dia, conforme cláusula 27, parágrafo único, da CCT. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas), deve ser concedida também, ao empregado que trabalhar no domingo, a folga compensatória na semana seguinte ao domingo trabalhado (DSR).

Bancos

Tradicionalmente, os bancos não funcionam aos domingos, como informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). E não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais.

Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados. Somente o PIX. Já nas datas consideradas ponto facultativo, o atendimento ao público segue normalmente.

Terminal Hidroviário de Belém

O Terminal Hidroviário de Belém (THB) “Luiz Rebelo Neto” não funcionará neste domingo (12). As atividades serão retomadas na segunda-feira (13), às 5h.

Espaços da Secult

Os equipamentos culturais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura (Secult) também terão alteração no funcionamento. No Complexo Porto Futuro, o Armazém da Gastronomia abre no sábado (11), das 9h às 16h, e no domingo (12), das 12h às 22h. Na segunda-feira (13), o espaço estará fechado. Já o Museu das Amazônias funciona no domingo (12), das 14h às 20h. Na segunda-feira (13), o museu estará fechado.

Os museus e memoriais de gestão estadual estarão fechados no domingo (12). No caso do Museu do Estado do Pará, apenas a capela estará aberta à visitação. A Estação Cultural de Icoaraci também funcionará no mesmo horário. Na segunda-feira (13), todos os espaços estarão fechados para manutenção.

Os memoriais e museus que funcionam em outros equipamentos seguem o horário de funcionamento desses espaços: o Museu de Gemas do Pará segue o horário do Espaço São José Liberto; o Memorial Amazônico da Navegação segue o horário do Mangal das Garças; o Memorial do Porto segue o horário da Estação das Docas; e o Memorial Verônica Tembé segue o horário do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna.

O Parque da Residência funcionará sábado e domingo, das 9h às 17h, e fecha na segunda-feira (13). O Parque Urbano Belém Porto Futuro funciona normalmente, das 6h às 22h, com entrada até às 21h30. Já o Parque Cemitério da Soledade ficará fechado no domingo (12) e na segunda-feira (13).

E o Theatro da Paz não funcionará no domingo (12) e segunda-feira (13).

Os espaços turísticos administrados pela Organização Social Pará 2000 - Estação das Docas, Mangal das Garças e Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna – terão horários de funcionamento alterados de forma temporária. Após a semana das celebrações, todos retornam à rotina normal. Os complexos têm entrada gratuita.

Mangal das Garças

Normalmente, o Mangal das Garças funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, fechando às segundas para manutenção. Durante o Círio, haverá mudanças: funciona no domingo (12/10) das 11h às 18h (abre mais tarde); e em 13/10 (segunda), das 8h às 18h (excepcionalmente aberto).

Estação das Docas

No domingo de Círio, a Estação das Docas funcionará de 11h30 à meia-noite (após a procissão do Círio); 13/10 (segunda) – 10h à meia-noite.

Parque Estadual do Utinga

O Parque Estadual do Utinga ficará fechado no domingo e na segunda (13/10) funcionará de 6h às 17h.(excepcionalmente aberto).

São José Liberto

O Espaço São José Liberto (ESJL) estará fechado ao público no domingo (12).

Shoppings

Parque Shopping Belém:

Domingo, 12/10/2025 (Círio e Dia das Crianças)

• Lojas: 16h às 22h

• Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

• Restaurantes: 12h às 23h

• Cinema: De acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua (Domingo do Círio) * Lojas e quiosques: 16h às 22h

* Praça de alimentação: 16h às 22h

* Academia: 09h às 15h

* Cinema: Conforme a programação Boulevard Shopping Belém Domingo - 12/10 (Círio/N. Sra Aparecida/Dia das Crianças) Lojas: 16h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h

Restaurantes: 12h às 00h

Cinema: de acordo com a programação Segunda-feira - 27.10 (Dia do Comerciário/Recírio)

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação Seplad A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, na próxima segunda-feira (13), pós-Círio, o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual será facultado, em razão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, comemorado no dia 12 de outubro. Estações Cidadania As unidades das Estações Cidadania não vão abrir ao público, em razão do Círio de Nazaré, celebrado no dia 12 de outubro.