Círio de Nazaré

Círio 2025: sorteio das escolas que vão conduzir carros de promessa é realizado nesta quinta-feira

Ao todo, 25 escolas de ensino fundamental e médio vão participar do sorteio, que integra os jovens diretamente à maior manifestação religiosa do povo paraense

O sorteio será realizado, nesta quinta-feira, no auditório Dom Vicente Zico, Centro Social de Nazaré (área do estacionamento da Basílica) (Foto: Rosana Pinto/Ascom DFN)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza nesta quinta-feira (28), às 19 horas, no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, o sorteio das escolas que terão a responsabilidade de conduzir os carros de promessas durante o Círio 2025. Este ano, 25 escolas de ensino fundamental e médio participarão da iniciativa, que integra os jovens diretamente à maior manifestação religiosa do povo paraense.

Todos os anos, os estudantes dessas escolas assumem o papel de acompanhar os Carros de Promessas e dar suporte aos devotos que cumprem votos ao longo da grande procissão. “Desde as 4h da manhã, esses carros começam a ser alinhados na avenida Presidente Vargas, já com os alunos de cada escola responsável, aguardando a chegada da procissão. É um gesto de fé e dedicação que envolve os jovens da comunidade escolar”, disse Mário Tuma, diretor de procissões do Círio.

As escolas sorteadas voltarão a se reunir com a DFN no dia 20 de setembro, às 15 horas, para a formação dos alunos. Esse encontro, na Casa de Plácido, será fundamental para orientar os jovens e alinhar os últimos detalhes da preparação.

Desde 2021, o conjunto de carros do Círio passou a contar com 14 unidades, com a inclusão do Carro da Saúde. Atualmente, as escolas ficam responsáveis por nove desses carros, enquanto quatro Carros dos Anjos são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré e a Barca da Guarda Mirim pela Guarda de Nazaré.

Além da Berlinda, compõem o conjunto: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família e o Carro da Saúde.

Serviço:

Reunião com as escolas para sorteio dos carros do Círio

Data: 28/08/25 (quinta-feira)

Hora: 19h

Local: Auditório Dom Vicente Zico, Centro Social de Nazaré (área do estacionamento da Basílica).

 

