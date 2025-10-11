Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: nutricionista se emociona ao compartilhar milagre do irmão

Cynara Souza, de 58 anos, participa do Círio desde criança

Ayla Ferreira*
A devota Cynara Souza agradece pelo milagre do irmão, que está superando uma leucemia grave. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Os devotosaguardam, em uma mistura dee expectativa, a realização da Missa da Trasladação, marcada para as 16h30 deste sábado (11) no colégio Gentil Bittencourt, em Belém. O Círio de Nazaré é parte da história da nutricionista Cynara Souza, de 58 anos, que participa da festividade desde criança, junto com a família.

“O que me leva a estar aqui é a fé, é a gratidão, é a união e fazer parte das pessoas que acreditam nos milagres de Nossa Senhora de Nazaré”, diz Cynara.

A devota conta, com a voz embargada, sobre um milagre que presenciou na própria família. O irmão está superando uma leucemia grave, sem a necessidade de realizar o transplante de medula. “Meu irmão teve leucemia e faz o tratamento, ele graças a Deus continua com remissão e nós somos eternamente gratos. No nosso maior momento de desespero, nós pedimos à ela e ela nos atendeu”, compartilha, segurando as lágrimas.

Palavras-chave

Círio 2025

Círio 2025
