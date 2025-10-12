Círio 2025: devota carrega a cruz em cumprimento de promessa

A promesseira Helen Lama, de 47 anos, realizou neste domingo (12) uma promessa no Círio de Nazaré, carregando a cruz durante todo o percurso. Ao chegar à Praça Santuário, ela entrou de joelhos, emocionando os fiéis e recebendo aplausos.

Entre lágrimas e agradecimentos, Helen compartilhou os motivos que a levaram até ali. “Aqui tem muitos agradecimentos: pelo meu irmão, que sofreu um acidente e quase perdeu a perna; pela cura do câncer do meu pai; pela conversão da minha filha… e pelo pedido de paz no fim das guerras, paz no mundo. Que o Senhor abençoe todas as famílias. Feliz Círio, feliz Círio, eu cheguei, mãe, obrigada”, disse.

VEJA MAIS

Ela contou ainda que a lista de pedidos inclui familiares, amigos, pessoas da pastoral familiar da Paróquia de Aparecida e até seus pets. Um dos pedidos especiais é ser chamada no concurso da prefeitura, no qual já havia sido aprovada.

Helen lembrou que tentou cumprir a promessa ontem, mas a corda quebrou durante a subida, impossibilitando que completasse o trajeto. “Eu fui até a Catedral da Sé também, e a sensação da Palmessa comprida é maravilhosa. Carregar a cruz e entrar de joelhos aqui foi muito emocionante; é a primeira vez que faço isso”, afirmou.

Helen Lama cumpre promessa carregando a cruz durante o Círio de Nazaré Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena