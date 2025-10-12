Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Atriz Maria Eduarda de Carvalho se emociona com a procissão: 'É uma aula de humanidade'

Convidada da Varanda da Fafá, a atriz refletiu sobre a força da fé e da devoção dos paraenses durante a maior festa religiosa do Pará

Laura Serejo* e Bruna Dias
fonte

Atriz Maria Eduarda de Carvalho (Foto: Bruna Dias | Especial para O Liberal)

A atriz Maria Eduarda de Carvalho, que recentemente integrou o elenco da novela das 18h 'Garota do Momento', vive neste domingo (12) a emoção do Círio de Nazaré em Belém. Convidada da Varanda da Fafá, ela falou sobre o impacto da experiência e refletiu sobre a força da fé e da devoção dos paraenses.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

“Nossa, eu estou me organizando, tentando encontrar palavras que possam dar conta de toda a emoção que tenho sentido nesse período. E cheguei à conclusão de que existem determinadas sensações, emoções pelas quais a gente passa que transcendem a gramática, que não cabem na linguagem. Eu acho que o Círio de Nazaré é um exemplo disso”, afirmou.

Citando Clarice Lispector, Maria Eduarda disse que viver o Círio “ultrapassa qualquer entendimento”. Para ela, a celebração é um momento de união, respeito e amor. “É um nível de sincretismo religioso, de respeito à tolerância, de elogio ao amor, ao afeto, à empatia, tudo que está tão em falta no mundo. Belém e o Círio de Nazaré são uma aula de humanidade. A gente tem muito a aprender com esse evento.”

Mesmo se considerando ateia, a atriz destacou que a experiência a tocou profundamente e a fez refletir sobre o sentido da fé. “Eu não tenho religião, me considero ateia. E as pessoas têm a sensação de que um ateu não tem fé, mas muito pelo contrário. A minha fé está na força da vida, na força dessas pessoas, nesse ímpeto, nessa vontade de cumprir uma promessa, de andar por quilômetros e quilômetros. Para mim, isso aqui é um exemplo de fé na humanidade. Está sendo uma aula de gente, uma aula de ser gente”, finalizou a artista.

