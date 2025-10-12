Círio 2025: Antes da romaria, Helder Barbalho reúne policiais militares e agradece atuação

Antes do início da 233ª edição do Círio de Nazaré, o governador do Pará, Helder Barbalho, esteve com a tropa da Polícia Militar que atua na segurança da procissão deste domingo (12), em Belém.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

“Pessoal, feliz Círio a todos, que vocês possam cumprir a missão, mas, acima de tudo, com a família de vocês, poder ter a oportunidade de agradecer a Nossa Senhora e que ela proteja vocês. Logo, logo vocês já estarão todos, como policiais militares, já em pleno funcionamento dos batalhões, das companhias. Que Deus proteja a vida de vocês, que vocês continuem a servir e proteger o povo do Pará. Parabéns e muita gratidão pelo trabalho de todos. Feliz Círio para todos.”, disse o governador.

VEJA MAIS

Mais de 8 mil agentes das esferas estadual, municipal e federal estão mobilizados em rondas no percurso e no entorno da romaria. O planejamento inclui 20 pontos de observação com presença de bombeiros, policiais e equipes de monitoramento aéreo do Graesp. No Largo do Redondo, foi instalado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) móvel, responsável pelo acompanhamento das câmeras de segurança e registro de ocorrências durante o evento.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)